Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". Czyli o co im tym razem chodzi

15 grudnia 2025, 17:13
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konrket24
Rozmowy w sprawie Ukrainy w Berlinie
Rozmowy w sprawie Ukrainy w BerlinieTVN24
wideo 2/3
Rozmowy w sprawie Ukrainy w BerlinieTVN24

Izraelski paszport Wołodymyra Zełenskiego mieli znaleźć funkcjonariusze ukraińskiej agencji antykorupcyjnej - taki przekaz rozpowszechniany jest w ostatnich dniach w polskiej sieci. To zbudowana na fałszywkach narracja, której celem jest zdyskredytowanie prezydenta Ukrainy.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci
Zgłoś do sprawdzenia

Pod koniec listopada Ukrainą wstrząsnął skandal korupcyjny w bezpośrednim otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W konsekwencji 28 listopada do dymisji podał się szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak - po tym, jak w ramach akcji i śledztwa o kryptonimie "Midas" funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeszukali biuro i mieszkanie Jermaka.

W połowie grudnia sprawa przeszukania Jermaka wraca - wykorzystywana przez prokremlowską propagandę. Na bazie tamtego wydarzenia spreparowano fałszywkę, jakoby podczas działań służb dokonano niepokojącego odkrycia.

Film o paszportach Zełenskiego i jego współpracowników

"W biurze Yermaka znaleziono nie tylko skradzione miliony, ale także 4 paszporty Zielenskiego w tym m.in. do raju pedofili, przestępców i złodziei czyli paszport Israhellski" - tak 14 grudnia przekonywał jeden z anonimowych użytkowników serwisu X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jako "dowód" przedstawił dwuminutowe nagranie wyglądające na materiał operacyjny NABU i SAP - w pierwszym ujęciu pojawiają się logotypy obu tych ukraińskich instytucji. Następnie słychać męski głos lektora, najprawdopodobniej wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji. "W ramach toczącego się śledztwa w sprawie korupcji agenci ukraińskiego Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU) odkryli kolekcję zagranicznych paszportów podczas przeszukania biura szefa sztabu prezydenta Andrieja Jermaka w Kijowie, przeprowadzonego na podstawie nakazu sądowego" - mówi (w języku angielskim). W tym czasie oglądamy krótkie ujęcia m.in. z biegnącymi funkcjonariuszami NABU, przemawiającego Jermaka czy dostępne w sieci od co najmniej roku poglądowe zdjęcie paszportów karaibskiego raju podatkowego Saint Kitts i Nevis.

FAŁSZ
Film-fałszywka był rozpowszechniany m.in. na Telegramie i platformie Xx.com

"Odzyskane paszporty obejmowały paszport brytyjski, paszport Saint Kitts i Nevis, paszport izraelski oraz paszport bahamski, wszystkie opatrzone nazwiskiem prezydenta Władimira Zełenskiego" - przekonuje lektor. Jednocześnie w kadrze widać skany czterech rzekomych paszportów prezydenta Ukrainy z różnymi jego zdjęciami. Skany są słabej jakości, co już budzi pierwsze wątpliwości.

Dalej lektor stwierdza, że w biurze Jermaka odnaleziono zagraniczne paszporty wystawione na niego samego (Wielkiej Brytanii, Saint Kitts i Nevis oraz Bahamów) i na Timura Mindicha "byłego partnera biznesowego Zełenskiego i współwłaściciela studia Kwartał95" (Wielkiej Brytanii, Saint Kitts i Nevis oraz Cypru).

FAŁSZ
Wprowadzający w błąd post na platformie Xx.com

Wpis z tym nagraniem wyświetlono ponad 12 tys. razy. To samo nagranie z podobnym wpisem 14 grudnia pojawiło się też na polskojęzycznym kanale na Telegramie znanym z rozpowszechniania prokremlowskich przekazów.

Podobny przekaz o zagranicznych paszportach Zełenskiego i Jermaka krążył też na polskim Facebooku. Wcześniej doniesienia o zagranicznych paszportach krążyły w języku angielskim w serwisie X.

FAŁSZ
Wprowadzający w błąd post opublikowany 12 grudnia na Facebookufacebook.com

Internauci komentowali przede wszystkim rzekomy izraelski paszport Zełenskiego, ale także ogólnie fakt rzekomego posiadania tak wielu paszportów. "Czyzby jermak trzymał w garsci ćpuna i jego paszporty??"; "rozliczyc wszystkich zdrajcow narodu polskiego banderowskich bandytow ukrofilskich" - to te łagodniejsze komentarze pod postami.

Jednak nie wszyscy uwierzyli w prawdziwość przekazu. "Takie 'dziennikarstwo' jest najlepszym dowodem na to, że cenzura w internecie jest potrzebna. Takie bajki, tak przekręcić realne śledztwo i zrobić z tego żydo-masoński spisek, to wygląda na upośledzenie umysłowe i dużą ilość zużytych pigułek" - skomentował jeden z internautów.

Gra na zdyskredowanie prezydenta

Na stronach i w mediach społecznościowych ukraińskiego NABU nie ma doniesień na temat odkrycia zagranicznych paszportów prezydenta Zełenskiego. Tych ustaleń nie potwierdzają też wiarygodne agencje informacyjne czy media.

Przekazom o odnalezionych przez ukraińskie służby zagranicznych paszportach Zełenskiego zaprzeczyło już Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CCD). "To nieprawda. NABU nie opublikowało żadnych filmów ani raportów dotyczących takich 'znalezisk' na swoich oficjalnych stronach internetowych" - oświadczyło 12 grudnia. Zwraca uwagę, że zdjęcia Zełenskiego wykorzystane do stworzenia fałszywek pochodzą z oficjalnych stron internetowych, a takie "z pewnością nie mogłyby zostać użyte w prawdziwych dokumentach". W ocenie Centrum celem fałszywego przekazu jest zdyskredytowanie prezydenta Ukrainy i podważenie zaufania społeczności międzynarodowej do Ukrainy.

Podobnie na błędy w pokazywanych drukach zwracali uwagę internauci. Bo nie pierwszy raz tego typu fałszywki pojawiły się w internecie. W połowie listopada CCD oraz BBC Verify ostrzegały przed podobną fałszywką - rzekomym rosyjskim paszportem prezydenta Ukrainy. Taki dokument miał posiadać od 2015 roku. Tymczasem wiele błędów i niespójności dowodziło, że paszport jest fałszywy - m.in. format i numer paszportu, nieprawidłowy kod regionu wydania, czy aktualne zdjęcie Zełenskiego, które nie mogłoby pojawić się w dokumencie wydanym w 2015 roku. Podobnie jest z fałszywkami spreparowanymi na użytek najnowszego fale newsa.

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konrket24

Źródło zdjęcia głównego: SARAH MEYSSONNIER / POOL/PAP/EPA

Wołodymyr ZełenskiUkrainaIzraelFake NewsManipulacjaDezinformacja
Pozostałe wiadomości

Ta historia wydaje się nieprawdopodobna. Ale dla tych, do których ją wymyślono, może być przekonująca - bo potwierdzi ich przekonania. Połączenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Billa Cosby'ego i Jeffreya Epsteina nie jest przypadkowe w tej kolejnej odsłonie rosyjskiej dezinformacji.

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

14 grudnia 2025, 15:16
Źródło:
Konkret24

Dyskusja o ubogiej dekoracji choinki w Londynie rozgrzewa internet - nie pierwszy raz. Teraz powodem stało się nagranie na polskim profilu. Dominuje teza, że taki wygląd choinki jest efektem napływu muzułmanów do miasta czy nawet pochodzenia burmistrza Londynu. Internauci nie znają bądź celowo nie wspominają o niemal 80-letniej tradycji.

"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle

"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle

13 grudnia 2025, 16:24
Źródło:
Konkret24

Ponad setka osób z postawionymi zarzutami, lecz aktów oskarżenia nieco ponad 30, a wyroków skazujących tylko kilka - po dwóch latach rządu Donalda Tuska najgłośniejsze afery Zjednoczonej Prawicy wciąż nie zostały rozliczone. Choć prace wymiaru sprawiedliwości przyspieszyły, byli rządzący skutecznie sypią piasek w tryby, a Polacy niecierpliwią się coraz bardziej. Oto jak wygląda stan rozliczeń.

Półmetek rządu Tuska. Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

Półmetek rządu Tuska. Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

12 grudnia 2025, 9:32
Źródło:
TVN24+

W kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał - w razie wygranej - odchudzenie rządu. Nie udało się. Z kolei tegoroczna rekonstrukcja jego gabinetu miała być wręcz "systemową zmianą". Na półmetku kadencji sprawdzamy, co zostało z tych obietnic.

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

12 grudnia 2025, 9:31
Źródło:
TVN24+

Nagranie parowej lokomotywy w Kijowie krąży w sieci jako dowód, że problemy z dostawami energii przygniatają walczącą Ukrainę. Promuje to rosyjska propaganda, a internauci rozpowszechniają. Otóż parowozy rzeczywiście wyjechały na tory w Kijowie, lecz powód był inny.

W Kijowie brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express  

W Kijowie brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express  

12 grudnia 2025, 15:53
Źródło:
Konkret24

"Zachód upada", "Europa staje się skansenem", my dyskutujemy o nakrętkach do plastikowych butelek, a Chiny otwierają kolejny wiadukt dla superszybkich pociągów. Gdzieś już to czytaliście? Zapewne nie raz, nawet niektórzy polscy politycy wchodzą w tę narrację. A partia Xi Jinpinga tylko zaciera ręce. Nie tylko ona.

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

10 grudnia 2025, 14:50
Źródło:
TVN24+

Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie budowy elektrowni jądrowej z polskiego budżetu uruchomiła wśród polityków PiS narrację, że Polska "nisko upadła". Kpią, że skoro musimy pytać Brukselę o zgodę na wydanie własnych pieniędzy, to "tak właśnie wygląda suwerenność Polski w praktyce". O istotnej rzeczy nie informują.

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

11 grudnia 2025, 15:09
Źródło:
Konkret24

Władze Chersonia szykują się do ucieczki, wysyłają już swoje rodziny do Polski - tak ma wynikać z posiedzenia rady miasta, z którego zapis rzekomo wyciekł do sieci. Nagranie rzeczywiście istnieje, lecz reszta to rosyjska fałszywka. Jej główne cele są trzy.

"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?

"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?

10 grudnia 2025, 13:25
Źródło:
Konkret24

Elon Musk - wspierany przez czołowych amerykańskich polityków - bije na alarm i oskarża Komisję Europejską o próbę cenzurowania platformy X. Za cenzurę uznał bowiem nałożoną na serwis przez Brukselę dotkliwą karę. Wyjaśniamy, dlaczego X ją otrzymał i co naprawdę leży u podstaw takiej decyzji KE.

Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano

Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano

9 grudnia 2025, 13:55
Źródło:
Konkret24

Zdjęcie z Lublina ma być rzekomym dowodem na niedawne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem. Obraz ten wpisuje się w debatę o ewentualnej koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej - lecz wielu internautów ostrzega, że nie jest prawdziwy. Analiza za pomocą narzędzi do weryfikacji materiałów AI nie pozostawia wątpliwości.

Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"

Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"

9 grudnia 2025, 15:32
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w mediach społecznościowych nagranie, w którym ojciec i brat irlandzkiego nauczyciela opowiadają, że dostał on wyrok dożywocia za odmowę używania wobec uczniów wskazanych zaimków. W całej tej historii zgadza się tylko to, że nauczyciel w Irlandii trafił do więzienia.

Religia, transpłciowy uczeń i nauczyciel "skazany na dożywocie". Ile w tym prawdy

Religia, transpłciowy uczeń i nauczyciel "skazany na dożywocie". Ile w tym prawdy

8 grudnia 2025, 13:08
Źródło:
Konkret24

Oszuści działający na największych platformach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy X pozostają często bezkarni. Właściciele serwisów wykazują raczej bierność w walce z nimi. Eksperci przyznają: odpowiednie mechanizmy prawne istnieją, jednak bez realnej międzynarodowej presji szans na poprawę tej sytuacji nie ma.

Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników

Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników

1 grudnia 2025, 12:47
Źródło:
Konkret24

Na bożonarodzeniowym jarmarku we Francji zamachowiec rzekomo wjechał autem w tłum i zabił 10 osób - takie informacje krążą w sieci. Informację podał też Elon Musk. Ale nie jest ona prawdziwa. Wyjaśniamy, co się stało i gdzie.

Dziesięć osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę

Dziesięć osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę

8 grudnia 2025, 18:47
Źródło:
Konkret24

Politycy opozycji zarzucają ministrowi Waldemarowi Żurkowi, że popełnił przestępstwo. Chodzi o jego wystąpienie w Sejmie, kiedy to zacytował wypowiedź posła Krzysztofa Bosaka, która miała paść podczas tajnej części obrad. Jak tę sprawę oceniają prawnicy?

Zarzucają Żurkowi, że popełnił przestępstwo. Czy "ujawnił tajemnicę"?

Zarzucają Żurkowi, że popełnił przestępstwo. Czy "ujawnił tajemnicę"?

8 grudnia 2025, 15:41
Źródło:
Konkret24

Doniesienia, jakoby w Szwajcarii zakazano mammografii, znów pojawiły się w polskiej sieci. Przekaz ma zniechęcić kobiety do udziału w badaniach wykrywających raka piersi, strasząc ich rzekomą szkodliwością. Przestrzegamy przed tym fake newsem.

Szwajcaria zakazuje, w Kanadzie i Włoszech też już nie robią? O co chodzi z mammografią

Szwajcaria zakazuje, w Kanadzie i Włoszech też już nie robią? O co chodzi z mammografią

6 grudnia 2025, 15:19
Źródło:
Konkret24

Potężne demonstracje przechodziły ulicami bułgarskich miast na początku grudnia. Kłopoty tamtejszego rządu są jednak fałszywie przedstawiane jako protesty "przeciwko Brukseli", czyli Unii Europejskiej. Tak to przedstawia kremlowska propaganda.

Bułgaria "wypowiedziała posłuszeństwo". Komu naprawdę?

Bułgaria "wypowiedziała posłuszeństwo". Komu naprawdę?

7 grudnia 2025, 14:46
Źródło:
Konkret24, PAP, Reuters

Czy polski rząd rozważa wprowadzenie kolejnego świadczenia - Ślub Plus? Według krążącego w sieci przekazu za samo zawarcie małżeństwa para miałaby otrzymać 40 tysięcy złotych. Miałyby też być dodatki za dzieci. Rzeczywiście, taki pomysł pojawił się w dyskusji publicznej, ale rząd nie ma z tym nic wspólnego.

Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali

Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali

5 grudnia 2025, 15:19
Źródło:
Konkret24

Neutralne pod względem płci – takie mają być od 24 grudnia 2025 roku wszystkie ogłoszenia o pracę. Jedni kpią, wymyślając feminatywy od męskich zawodów, inni jednak już zmieniają regulaminy wynagrodzeń. Wchodząca w życie nowelizacja Kodeksu pracy rodzi jednak więcej pytań, niż daje odpowiedzi.

"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma

"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma

3 grudnia 2025, 16:22
Źródło:
TVN24+

Podczas gdy prezydent Karol Nawrocki wetuje kolejne ustawy i odrzuca wnioski rządu, przedstawiciele jego kancelarii i jego zwolennicy tłumaczą, że korzysta tylko ze swoich prerogatyw. Konstytucjonaliści tłumaczą, że prerogatywy prezydenta to nie są "boskie uprawnienia", a głowa państwa też podlega kontroli.

Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może się zachowywać jak "Król Słońce"?

Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może się zachowywać jak "Król Słońce"?

2 grudnia 2025, 10:50
Źródło:
Konkret24

Oburzeni internauci twierdzą, że polski rząd rzekomo sponsoruje Ukraińcom kupno mieszkań - całkowicie opłaca dla nich kredyty mieszkaniowe. W ten sposób jakoby sfinansowano już pięć tysięcy lokali. W tym przekazie jest jednak dużo manipulacji.

Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie

Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie

4 grudnia 2025, 15:33
Źródło:
Konkret24

Czy Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii uznał, że "chrześcijańskie nauczanie religii w szkołach publicznych jest niezgodne z prawem"? Takie informacje można wyczytać w sieci, lecz wyrok ten jest błędnie interpretowany, a budowana na nim narracja - manipulacją.

"Nauczanie religii chrześcijańskiej nielegalne"? Wyrok sądu na Wyspach, dyskusja w Polsce

"Nauczanie religii chrześcijańskiej nielegalne"? Wyrok sądu na Wyspach, dyskusja w Polsce

4 grudnia 2025, 10:53
Źródło:
Konkret24

Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego twierdzi, że wszystkie 13 prezydenckich projektów ustaw ugrzęzło w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Czy ma rację?

13 projektów ustaw prezydenta. Wszystkie w "sejmowej zamrażarce"? Sprawdzamy

13 projektów ustaw prezydenta. Wszystkie w "sejmowej zamrażarce"? Sprawdzamy

2 grudnia 2025, 17:08
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń i wiele komentarzy wywołuje krążące w mediach społecznościowych wideo mające pokazywać, jak "muzułmanie otaczają jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech" i agresywnie się zachowują. Film opublikowała między innymi posłanka PiS Anita Czerwińska. I choć samo nagranie jest prawdziwe, to zbudowana na nim opowieść już nie.

Muzułmanie "otoczyli jarmark bożonarodzeniowy"? Co pokazuje film z Niemiec

Muzułmanie "otoczyli jarmark bożonarodzeniowy"? Co pokazuje film z Niemiec

29 listopada 2025, 14:15
Źródło:
Konkret24

Nie tylko politycy opozycji, ale i koalicji rządzącej zarzucają Włodzimierzowi Czarzastemu, że jego pomysł stosowania "weta marszałkowskiego" to "niekonstytucyjna zamrażarka". Prawnicy potwierdzają, że to może to budzić wątpliwości.

Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

25 listopada 2025, 13:46
Źródło:
Konkret24

Oburzenie internautów wywołują posty z nagraniem rzekomego zajścia w kieleckim kościele. Miał do niego wejść półnagi obcokrajowiec i grozić zebranym tam wiernym. Niektórych bulwersuje fakt, że media milczą o tym wydarzeniu. A milczą, bo to się nie zdarzyło.

Somalijczyk "groził wiernym w kościele"? Uwaga na ten film

Somalijczyk "groził wiernym w kościele"? Uwaga na ten film

28 listopada 2025, 12:03
Źródło:
Konkret24