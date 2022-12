Hamilton, Perez, Verstappen - liderzy Formuły 1 i... fałszywych fanów na Twitterze

Efekt? Analiza rywalizacji kierowców Formuły 1 na zasięgi w mediach społecznościowych pokazała zupełnie co innego, niż obserwujemy na wyścigowych torach.

Hamilton, Perez, Verstappen - niechlubni liderzy wśród kierowców

Zwycięzca tego niechlubnego rankingu - czyli ten, kto ma najwięcej fałszywych kont wśród obserwujących go na Twitterze - jest różny zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę liczby bezwzględne, czy odsetek fałszywych kont. Liczbowo najwięcej fałszywych obserwujących ma profil Lewisa Hamiltona z Mercedesa: prawie 3 mln z 7,9 mln obserwujących zakwalifikowano jako nieprawdziwych. Drugi pod tym względem jest Sergio Perez z Red Bulla: ponad 1,4 mln na 3,5 mln obserwujących.

Pod względem odsetka fałszywych kont obserwujących liderem jest ten sam kierowca, który w 2022 roku wygrał rywalizację na torze: Max Verstappen z Red Bulla. Na 3,2 mln obserwujących jego profil na Twitterze kont aż 1,4 mln zakwalifikowano jako fałszywe - daje to 43,2 proc. Zaraz za Holendrem uplasował się nieodnoszący większych sukcesów w wyścigach Mick Schumacher z Haasa. Na 979 tys. śledzących go użytkowników 422 tys. okazało się fałszywych. Stanowi to 43,1 proc. Podium zamyka Sergio Perez (41,8 proc.).