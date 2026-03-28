"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa

"Nawet Maczeta tu honory czyni". Fałszywka o pogrzebie Chucka Norisa
Źródło: TVN24
Śmierć popularnego aktora Chucka Norrisa była szeroko komentowana, ale w sieci stała się też powodem do tworzenia fake newsów. Jednym z nich jest rzekome zdjęcie z pogrzebu aktora, na którym widać gwiazdy Hollywood stojące wokół trumny.

Chuck Norris, amerykański aktor i producent filmowy, zmarł 19 marca 2026 roku na Hawajach. Jego rodzina w mediach społecznościowych opisała jego śmierć jako nagłą, jednocześnie prosząc o uszanowanie prywatności na czas żałoby. W sieci zaczęło jednak krążyć zdjęcie, które wygląda, jakby zostało zrobione w trakcie pogrzebu. Widać na nim tłum zgromadzony wokół trumny przykrytej flagą Stanów Zjednoczonych. Na jej froncie jest tabliczka z napisem: "Charles 'Chuck' Norris". Wśród zgromadzonych wokół trumny można dostrzec gwiazdy Hollywood m.in. Sylwestra Stallone, Arnolda Schwarzeneggera, Danny'ego Trejo. Tylko że nie ma żadnych informacji, by taka uroczystość się odbyła.

FAŁSZ
Fałszywka mająca przedstawiać scenę z pogrzebu Chucka Norisa krąży w polskim i zagranicznym internecie, wielu zdaje się na nią nabierać
Ilustrację mającą pochodzić z pogrzebu Norrisa po raz pierwszy udostępnił facebookowy profil Sirbalo Comedy 22 marca. Wpis opatrzono komentarzem: "Aktorzy z Hollywood przybyli, aby oddać ostatni hołd Chuckowi Norrisowi - będziemy za tobą tęsknić" (tłum. red.). Post kończył się pytaniem: "Kogo możesz tam dostrzec?". 445 tys. użytkowników polubiło wpis, ponad 21 tys. zostawiło komentarz. Pisano np.: "Co Bruce Willis tam robi, wyglądając tak stylowo?"; "Dolph i Van Damme… czy oni się tam nie bili?"; "Pierwszą osobą, którą zobaczyłem, był Jackie Chan, potem Jet Li, Rambo" (tłum. red.).

Obraz szybko zaczął krążyć w sieci jako rzekoma dokumentacja z pogrzebu aktora, postów z tą ilustracją w zagranicznym internecie jest wiele, jeden wygenerował ponad dwa miliony wyświetleń. Jego anonimowy autor napisał: "Hollywoodzcy aktorzy przybyli, aby oddać ostatni hołd Chuckowi Norrisowi". W komentarzach internauci napisali: "Spoczywaj w pokoju. Dałeś mi piękne wspomnienia"; "To szalone widzieć, jak bohaterowie naszego dzieciństwa się starzeją i odchodzą"; "Niech jego dusza spoczywa w pokoju, amen" (tłum. red.). Ilustracja trafiła też do polskiej sieci - np. jeden z użytkowników opublikował ją 23 marca na platformie X, komentując: "Nawet Maczeta tu honory czyni wielkiemu Chuckowi" (chodzi o widocznego w pierwszym rzędzie z prawej strony aktora Danny'ego Trejo).

Grafika wygląda realistycznie - aż za bardzo, jak na rzeczywiste zdjęcie. Wystarczy się bliżej przyjrzeć, by zobaczyć błędy typowe dla obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Na przykład w tłumie można dostrzec dwie niemal identycznie wyglądające osoby, które przypominają szwedzkiego aktora Dolpha Lundgrena. Wątpliwości budzi napis na tabliczce "Charles 'Chuck' Norris", bo prawdziwe imię i nazwisko aktora to Carlos Ray Norris. A także obecność Bruce'a Willisa, który rzadko pokazuje się publicznie, odkąd podano, że zmaga się z nieuleczalną formą demencji. Z kolei Jacki Chan i Jet Li wyglądają nienaturalnie młodo.

Na koniec warto zauważyć, że w opisie konta, na którym opublikowano grafikę, podano: "Sirbalo Comedy ma na celu dostarczanie Ci codziennie świeżej rozrywki komediowej".

Analiza tego obrazu w narzędziu Sightengine wskazuje 99-procentowe prawdopodobieństwo, że ilustracja została wygenerowana. Najprawdopodobniej narzędziem Nano Banana.

Źródło: Sightengine

