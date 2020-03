458 w Polsce, 1096 w Wielkiej Brytanii. Ile testów na milion mieszkańców?

Prowadzenie testów i izolacja – te działania zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia są szczególnie ważne w walce z koronawirusem. "Mamy proste przesłanie do wszystkich krajów: testować, testować, testować. Zbadajcie każdy domniemany przypadek" - powiedział na konferencji prasowej 16 marca Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

WHO apeluje o testowanie wszystkich podejrzanych o zakażenie

WHO apeluje o testowanie wszystkich podejrzanych o zakażenie Video: tvn24

"Najskuteczniejszym sposobem, by zapobiegać infekcjom i ratować życie, jest przerwanie łańcuchów przenoszenia COVID-19. Aby to zrobić, należy przeprowadzać testy i izolować. Nie można gasić pożaru z zasłoniętymi oczami. I tak samo nie możemy powstrzymać tej pandemii, jeśli nie wiemy, kto jest zainfekowany" – pisze WHO na Twitterze.

Przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono do 22 marca w 187 krajach i obszarach. U ponad 292 tys. osób na świecie wykryto COVID-19.