Prawie we wszystkich województwach więcej zakażeń. W jednym szczególnie

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wizyty w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu 4 sierpnia stwierdził, że "tym razem przebieg fali, z którą mamy do czynienia, jest łagodniejszy, niż przewidywali to eksperci". Dodał, że "jeśli będziemy mieli do czynienia z kolejną falą pandemii, to ona raczej będzie przesunięta na listopad, grudzień". W podobnym tonie 8 sierpnia mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w TVP1: "Jeżeli popatrzymy na statystyki i także otoczenie naszego kraju, czyli kraje Europy Zachodniej, ale także Czechy, Słowację - wszędzie widzimy w tej chwili tendencję spadkową. Czyli ta fala letnia koronawirusa już jest zdecydowanie słabsza". Powiedział też: "Myślę, że u nas także ten tydzień będzie tygodniem, kiedy może jeszcze będą dość wysokie wyniki, ale chyba jesteśmy już na szczycie zachorowań".

Rzeczywiście, najnowsze dane epidemiczne pokazują, że na razie lepiej nie jest. Z naszej analizy średniej tygodniowej liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców w województwach wynika, że wskaźnik ten w ujęciu tydzień do tygodnia wzrósł we wszystkich - poza Lubuskiem - choć w niektórych widać pierwsze sygnały wyhamowania. Najgorzej jest w województwie podlaskim, gdzie zarówno średnia, jak i tempo wzrostu są najwyższe w Polsce. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4482 przypadkach COVID-19 w kraju; tydzień temu było ich niemal tyle samo - 4479.