Rośnie liczba zakażeń we wszystkich regionach, bo "ilość krążącego wirusa jest bardzo duża"

Nie zakładamy zamykania szkół z powodu COVID-19. Mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne" – powiedział na tydzień przed początkiem nowego roku szkolnego wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski w Polskim Radiu. "Byliśmy generalnie przeciwni zamykaniu szkół. To decyzje Ministerstwa Zdrowia i sytuacja epidemiczna zmuszały do tego typu decyzji" - dodał.

Lekarze i eksperci podkreślają jednak, że obecny system testowania nie pozwala w pełni oceniać sytuacji epidemicznej, która mogłaby być podstawą do wprowadzania nowych obostrzeń. Jak przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową specjalista chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski, "bardzo trudno ocenić obecnie sytuację związaną z zachorowaniami na COVID-19. System testowania w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistej liczby przypadków. Wykrywamy ich zapewne jakieś 10 procent". Wedle jego oceny i obserwacji pracy izb przyjęć i szpitali, "widać, że ilość krążącego w populacji wirusa SARS-CoV-2 jest bardzo duża".