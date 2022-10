Półpasiec po szczepionce na COVID-19? "To jest plotka"

Internauci niechętni szczepieniom przeciw COVID-19 przekonują, że mogą one wywoływać półpaśca. To manipulacja - wirusa powodującego tę chorobę może reaktywować wiele czynników. Nie ma dowodów naukowych, że szczepienia na COVID-19 są wśród nich.

Badania naukowe nie potwierdziły dotąd by szczepienia przeciw COVID-19 miały prowadzić do zachorowań na półpaśca. Chorobę tę wywołuje wirus, który pozostaje uśpiony w organizmach wszystkich osób, które chorowały na ospę wietrzną. Reaktywować go mogą rozmaite czynniki stresogenne - choroby, infekcje, zakażenia, przyjęcie niektórych leków, czy właśnie szczepionek.

Justin Bieber i plotki wokół przyczyn jego choroby

Temat wrócił w czerwcu tego roku wraz z plotkami, które pojawiły się w związku z chorobą Justina Biebera. Kanadyjski piosenkarz cierpiał na zespół Ramsaya Hunta . To rzadkie schorzenie neurologiczne, które może pojawić się u osób chorujących na półpasiec, powodując paraliż twarzy i utratę słuchu. Wraz z chorobą w sieci pojawiły się sugestie, że choroba Biebera miała związek ze szczepieniem na COVID-19. Także wtedy sprawę wziął na warsztat serwis Healthfeedback.org i wyjaśniał, że nie ma na to dowodów.

Nawet wyjście na słońce czy przewianie może reaktywować wirusa powodującego półpaśca

- Nie istnieje żaden zidentyfikowany związek przyczynowo-skutkowy między przyjęciem szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 a wystąpieniem półpaśca. To jest plotka - mówi dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzieciątkowski podkreśla, że te podejrzenia nie mają żadnych udokumentowanych podstaw naukowych. Każda ekspozycja na dowolny patogen, niezależnie czy jest to naturalne zachorowanie, czy też przyjęcie szczepionki, może mieć wpływ na reaktywację wirusa z tzw. stanu latencji. Półpasiec wywołuje bowiem ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną. Pozostaje w organiźmie każdej osoby, która chorowała na ospę wietrzną.

- Półpasiec pojawia się w chwili zaburzenia naszego systemu odpornościowego - wyjaśnia dr Dzieciątkowski. Wirus po pierwotnym zachorowaniu pod postacią ospy wietrznej ulega zakażeniu utajonemu, tak zwanemu latentnemu, w komórkach nerwowych. - Jak jest zimno, ciepło, przeżywamy stres, to ulega on reaktywacji i daje kliniczną manifestację pod postacią półpaśca. Bardzo, bardzo bolesną manifestację - tłumaczy ekspert.

Szczepionka przeciw półpaścowi. W Polsce jest niedostępna

Szczepionka przeciw półpaścowi jest zarejestrowana i dopuszczona do obrotu w całej Unii Europejskiej. W polskich aptekach i hurtowniach nie jest jednak w ogóle dostępna. - Powód jest bardzo prosty, ta szczepionka jest bardzo droga - wyjaśnia dr Tomasz Dzieciątkowski. W Niemczech jej dawka kosztuje około 500-600 euro. Osoby, które chcą ją przyjąć, mogą jednak poprosić dowolnego lekarza o tzw. receptę transgraniczną. Czy warto się szczepić? - Kto widział półpaśca i jego możliwości, to woli wyasygnować 500 euro, żeby tego nie mieć. Z tego powodu rekomendowana jest ona osobom dorosłym - mówi dr Dzieciątkowski. Szczepionka zawiera dużą dawkę atenuowanego, czyli osłabionego i niezdolnego do wywołania choroby wirusa ospy wietrznej/półpaśca, który u dorosłych ma stymulować układ odpornościowy do produkcji stosownych przeciwciał i limfocytów T cytotoksycznych, żeby nie dopuściły do reaktywacji wirusa.