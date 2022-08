"Kolejny przykład szkodliwości 5G"? To nie jest grafen ze szczepionek

Tysiące odtworzeń w mediach społecznościowych ma wideo, na którym rzekomo widać, co się dzieje w organizmie człowieka po przyjęciu szczepionki na COVID-19: że na znajdujący się w niej grafen działają fale 5G. Tylko że nagranie nie pokazuje ani cząsteczek grafenu, ani działania 5G, a samej obecności grafenu w szczepionkach do dziś nie udowodniono.

Anonimowy internauta opublikował na polskim Twitterze 4 sierpnia film, który według niego pokazuje, jak w warunkach laboratoryjnych reaguje tlenek grafenu na fale 5G. Na minutowym, słabej jakości filmiku widać jakieś małe, czarne cząsteczki. Są bardzo ruchliwe, łączą się w nowe struktury i rozdzielają. Zdaniem internauty tak się dzieje w każdym organizmie po przyjęciu przez człowieka szczepionki przeciwko COVID-19, ponieważ grafen ma się znajdować w tych preparatach. I na ten grafen ma działać nie prąd elektryczny, tylko fale 5G z umieszczanych na ziemi nadajników. "Z każdą szczypawką to g***o trafia do mózgu....a niebawem nadajniki osiągnąć mają maksymalną moc 64GHz.... szukajcie sposobów na oczyszczenie.." (pisownia oryginalna) - skomentował autor posta. Opublikowane przez niego 45-sekundowe wideo odtworzono ponad 57 tys. razy. "Kolejny przykład szkodliwości super eliksiru i super szybkiego internetu 5G. Holokaust populacji trwa gdy większość ludzi nawet nie jest tego świadoma" - napisał pod filmikiem jeden z internautów.

Jak sprawdziliśmy, podobne nagranie było popularne i krążyło w mediach społecznościowych podczas ubiegłorocznych wakacji. "Nanocząsteczki grafenu"; "Tlenek grafenu w ruchu"; "Ten nanomateriał, który został po cichu wprowadzony do populacji za pomocą soli fizjologicznej, szczepionek (Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Vaxigrip Tetra), masek, testów PCR i innymi drogami. Czy możesz sobie wyobrazić, że masz to w swoim ciele?"; "Nawet nie mogę na to patrzeć"; "Wyobraź sobie, że to g***o przepływa przez twój próżny mózg i teraz widzisz jak łatwo może cię zabić"; "Mamy kłopoty" - komentowali je internauci (pisownia wpisów oryginalna). Wideo zostało wówczas zweryfikowane przez redakcje AFP Fact Check i Reutersa. Nie ma nic wspólnego ani z grafenem, ani z 5G.

