Rosyjska propaganda o klimacie: szaleni aktywiści, broń klimatyczna i depopulacja planety

Najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy można założyć, tak jak czyni to wiele osób, że to wszystko jest spowodowane globalnym ociepleniem wywołanym przez człowieka, dzisiaj przemianowanym na "zmiany klimatu", czy może jest to spowodowane przez coś trochę innej natury: Okresowe cykle aktywności słonecznej w ostatnich miesiącach weszły w "minimum słoneczne" - nazywane tak przez astronomów. Jeśli jest to drugi z powodów, wydajemy ogromne sumy odnosząc się do złego problemu".