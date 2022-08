Jak to z natychmiastową dymisją prezesa Wód Polskich było? Wyjaśniamy

Wraz z nowymi, coraz bardziej dramatycznymi informacjami o stanie Odry opozycja oskarżała rząd, podległych mu wojewodów i służby ochrony wód o opieszałość i zaniechania w przeciwdziałaniu skutkom skażenia rzeki - premier Mateusz Morawiecki podjął pierwsze decyzje. 12 sierpnia wieczorem poinformował w mediach społecznościowych : "Sytuacji, z którą mamy do czynienia, w żaden sposób nie można było przewidzieć, ale z pewnością reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej. W związku z tym podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji: szefa Wody Polskie Przemysława Dacy, szefa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka".

Wody Polskie, a dokładnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to działająca od 2018 roku instytucja państwowa zajmująca się całością gospodarki wodnej w kraju; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - to rządowa agencja, zajmująca się kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Podobnie napisał prawnik dr hab. Marcin Matczak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: "Premier zdymisjonował dwie osoby za rażąco późną reakcję na zatrucie Odry. Czy to załatwia sprawę? Nie. Prawo zna pojęcie 'culpa in eligendo' czyli winy w wyborze osób, którym powierzyło się jakieś zadanie. Tę winę ponosi PiS nie tylko w tej sprawie, ale się do niej nie poczuwa" (pisownia oryginalna).