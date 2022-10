Kaczyński: "konstytucja stwierdza, że na świecie są kobiety i mężczyźni". Prawnicy: o tym nie mówi

Podczas spotkania w Koszalinie 1 października Jarosław Kaczyński mówił m.in. że nie chce, by w Polsce pojawiły się "na zasadzie tępego naśladownictwa wszelkiego rodzaju mody czy choroby społeczne z Zachodu". Była to aluzja do środowisk LGBT i ich postulatów. Nawiązując do ukarania go przez Komisję Etyki Poselskiej za naśmiewanie się z osób transpłciowych 25 czerwca we Włocławku, prezes PiS wspomniał m.in. o "minimalnej sferze zakłóceń tożsamości" płciowej, "biologicznych wadach" i "pewnych kłopotach psychicznych". A w pewnym momencie stwierdził: "Nasza konstytucja, już nie mówiąc o naszych genach, wyraźnie stwierdza, że na świecie są kobiety i mężczyźni. Ja zostałem ostatnio ukarany przez Komisję Etyki za to, że kilka razy o tym ostatnio wspomniałem".