Poseł Sobolewski: Czechy nie dostały z UE ani euro mimo akceptacji planu odbudowy. To nieprawda

"Czeskie KPO zostało zaakceptowane rok temu, o ile dobrze pamiętam. Wie pani, że od tamtego czasu nie zostało wypłacone ani [jedno] euro Czechom?"– mówił Sobolewski do prowadzącej "Sygnały dnia" w Programie I Polskiego Radia. "A co się stało po drodze? Były wybory w Czechach. Wygrała opcja, która chyba nie za bardzo pasowała Komisji Europejskiej i od tamtego czasu trwają ciągłe konsultacje jeszcze i ciągłe rozmowy o tym, czy wypłacić i jak wypłacić" – przekonywał sekretarz generalny PiS.

Ale poseł Krzysztof Sobolewski nie ma racji - jak sprawdziliśmy, Czesi dostali już pierwsze unijne pieniądze po tym, jak zaakceptowano ich KPO.

915 mln euro zaliczki

Czeski rząd swój Krajowy Plan Odbudowy (to dokument opisujący, jak każdy kraj Unii Europejskiej zamierza wykorzystać swoją pulę środków z unijnego funduszu gospodarczej odbudowy NextGenerationEU) przedłożył do akceptacji KE 1 czerwca 2021 roku, a więc miesiąc po rządzie polskim (polski KPO do Brukseli został wysłany 3 maja).

KE zaakceptowała czeski plan 19 lipca, a 8 września zrobiła to Rada Unii Europejskiej. 28 września 2021 roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Layen ogłosiła wypłatę 915 mln euro zaliczki na realizację czeskiego planu odbudowy. To zaliczka stanowiąca 13 proc. czeskiej puli środków z unijnego instrumentu odbudowy - cała pula to 7 mld euro. 13-procentową zaliczkę otrzymywał każdy kraj, którego plan odbudowy zyskał akceptację KE.

Potwierdzenie wypłaty Czechom ponad 900 mln euro jest w dokumencie Komisji Europejskiej z 23 maja 2022 roku pt. "2022 raport krajowy – Czechy. Dokument towarzyszący zaleceniom Rady w sprawie krajowego programu reform Republiki Czeskiej z 2022 roku i zawierającym opinię Rady w sprawie czeskiego programu konwergencji na rok 2022".