Wybory prezydenckie przesunięte ustawą: listy poparcia kandydatów stracą ważność?

Na dostarczonych do PKW listach z podpisami poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich jest informacja, że poparcie dotyczy wyborów zarządzonych na 10 maja. Czy w razie przesunięcia wyborów w wyniku ustawy o głosowaniu korespondencyjnym te listy będą nieważne? Zdaniem pytanych przez Konkret24 prawników - nie.

Kodeks wyborczy w art. 303 stanowi, że każda karta z podpisami poparcia kandydata w wyborach prezydenckich powinna zawierać następującą treść: "Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................ [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ........... (dzień, miesiąc, rok)".

9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zarejestrowała 10 kandydatów na prezydenta, którzy wcześniej dostarczyli do PKW listy z podpisami poparcia. Są to: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek. Nadal te same wybory? Na złożonych listach poparcia widnieje data wyborów ("w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r."). Na to zwrócił uwagę dziennikarz radia RMF FM Tomasz Skory: "Wiecie, że ŻADEN z kandydatów w wyborach nie ma nie tylko 100 tys. ale ŻADNEGO poparcia do udziału w wyborach innych, niż zarządzone na 10 maja? W PKW leżą miliony dowodów na to. Takich, tylko z podpisami. Do wpisu dołączył niewypełniony wykaz podpisów poparcia dla Andrzeja Dudy z datą wyborów 10 maja" - napisał na Twitterze. Tweet ten podało dalej 338 internautów, a polubiło 948.

Skoremu odpowiedział m.in. Szymon Huptyś, rzecznik ministerstwa infrastruktury: "w momencie składania podpisów były to wybory zarządzone na 10 maja. I gdyby ich termin został przesunięty, nadal będą to te same wybory" - napisał.

Datę wyborów prezydenckich marszałek Sejmu wyznaczyła na 10 maja swoim postanowieniem z 5 lutego. Do tej pory ta data nie została zmieniona, choć większość posłów PiS, przy sprzeciwie opozycji, przyjęła ustawę o powszechnych korespondencyjnych wyborach prezydenckich, która daje marszałek sejmu możliwość ich przesunięcia na inny niż 10 maja termin. Wątpliwy status prawny? Wpis Tomasza Skorego odsyła do jego tekstu na portalu Rmf24.pl, w którym cytuje on byłego przewodniczącego PKW sędziego Wojciecha Hermelińskiego: "Zbieranie podpisów musi się odbywać w zgodzie z Kodeksem wyborczym, który nakazuje wpisanie w formularzu daty wyborów - wpisali ją. I nagle władze zmieniają tę datę - to jest nieprawidłowość, która niewątpliwie rzutuje na status tych osób w wyborach".

Zdaniem sędziego ta nieprawidłowość na pewno jest podstawą do składania protestów wyborczych, gdyby wybory rzeczywiście zostały przeniesione z 10 maja na inny dzień. "Lista nie jest źródłem prawa" Prawnicy, z którymi kontaktował się Konkret24, twierdzą jednak, że data na liście kandydata nie ma znaczenia dla faktu poparcia dla kandydatów ani dla zmiany terminu wyborów - bo nawet po ich przesunięciu mamy do czynienia z tymi samymi wyborami prezydenckimi. - Treść karty z podpisami poparcia nie ma znaczenia, bo nie jest źródłem prawa – tłumaczy Konkret 24 prof. Anna Rakowska-Trela, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Ważniejsze są przepisy Konstytucji, która dopuszcza zmianę terminu wyborów - tylko w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (stanu wojennego, wyjątkowego czy klęski żywiołowej). – Przepisy Konstytucji nie pozwalają na to, by termin wyborów marszałek Sejmu zmieniał na podstawie innej ustawy – podkreśla prof. Rakowska-Trela.

