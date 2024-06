Kaczyński, migranci i pasożyty. Gosiewska: nie ma takiego cytatu. Jest

Kaczyński o migrantach i pasożytach

Tę wypowiedź prezesa PiS trudno było wówczas rozpatrywać w kategoriach troski o zdrowie i życie Polaków - było to straszenie imigrantami. Na słowa Kaczyńskiego zareagował już następnego dnia wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki: zauważył, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków wyjeżdża co roku do krajów tropikalnych i nie powoduje to poważnych zagrożeń epidemiologicznych w naszym kraju. Zapewnił prezesa PiS, że przyjazd kilku tysięcy osób nie zmieni tej sytuacji, że Polska ma doskonałe i wydolne systemy bezpieczeństwa sanitarnego oraz nadzoru epidemiologicznego. - Jeżeli te osoby (imigranci) mają jakieś problemy zdrowotne, a pewnie tak, bo mają trudniejsze warunki życia, to jesteśmy gotowi i przygotowani na przyjęcie tych ludzi, udzielenie im odpowiedniej pomocy zdrowotnej, na zabezpieczenie chorób zakaźnych - zapewnił wiceminister zdrowia.

Kategoryczniej zareagowali politycy, którzy oskarżyli Kaczyńskiego o szerzenie rasizmu i "język nazizmu". Sprawę zgłoszono do prokuratury - chodziło o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych i znieważanie grupy osób z powodu jej przynależności rasowej, etnicznej i wyznaniowej. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. Ta postępowanie w sprawie zleciła policji w Makowie Mazowieckim, która dochodzenie wszczęła 27 listopada. 31 grudnia 2015 roku umorzyła dochodzenie .

Jarosław Kaczyński potem próbował wytłumaczyć się ze swoich słów. 14 października 2015 roku na spotkaniu w Brzezinach zachęcał: "Każdy z nas może zajrzeć do 'Dziennika Ustaw' z tego roku, pod numer 1501, tam jest rozporządzenie ministra zdrowia, który właśnie tę sprawę reguluje". "To rozporządzenie wykonawcze do ustawy o cudzoziemcach i tam zagrożenie tymi chorobami, o których mówiłem, jest podstawą do odmowy wpuszczenia czy zapewnienia stałego pobytu w kraju. Jeżeli mamy tutaj nazizm, to nazizm tego rządu, tego ministra i to nazizm tej pani premier. Oczywiście mówię to żartem. Chodzi o to, żeby w kampanii nie przekraczać pewnych granic absurdu, bo to są po prostu granice absurdu" - twierdził prezes PiS.