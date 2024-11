"Polski rząd zapłaci" za te projekty. Kiedy i o czym Trump tak mówił?

Rozpowszechniany w sieci fragment wystąpienia Donalda Trumpa ma dowodzić, że według prezydenta elekta Polska powinna płacić za zaprowadzenie pokoju w Ukrainie. Nagranie jest prawdziwe, lecz jego interpretacja już nie.

Po wygraniu przez Donalda Trumpa wyborów prezydenckich w USA mnożą się pytania i spekulacje na temat planów nowej administracji wobec Ukrainy i prób zakończenia przez Trumpa wojny z Rosją. 11 listopada prezydent Andrzej Duda poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem elektem. W polskich mediach społecznościowych zaczęto rozpowszechniać ośmiosekundowe nagranie fragmentu jednego z publicznych wystąpień Trumpa. Pochodzi z jakiegoś oficjalnego wydarzenia, bo w tle widać flagi USA i Polski.

Na wideo słychać tylko, jak Trump mówi: "Polski rząd wesprze te projekty bezkosztowo dla USA. Zapłaci za nie". Jest rozpowszechniane z komentarzem, że słowa Trumpa dotyczą zaprowadzenia pokoju w Ukrainie. Przeciwnicy amerykańskiego prezydenta przestrzegają więc: "No to macie prawaki! Trump zapowiada, że USA nie da siana na pokonanie Rosji! I wy klaskaliście za tym?"; "Głos z otoczenia Trumpa: 'Nie wyślemy amerykańskich mężczyzn i kobiet do utrzymania pokoju w Ukrainie. I na pewno za to nie zapłacimy. Niech zrobi to Polska, Niemcy i Francja'. Żadna to nowina, tylko pisowskie głupki się cieszą..." (pisownia postów oryginalna).

FAŁSZ Wystąpienie Donalda Trumpa, gdy był prezydentem USA, jest teraz błędnie interpretowane x.com

Jednak część internautów studzi emocje - zwracają uwagę, że nagranie nie jest aktualne. "Przestań okłamywać ludzi wypowiedziami z 2019r. Ta część wypowiedzi tyczy się budowy infrastruktury dla 1000 amerykańskich żołnierzy a nie pomocy Ukrainie w walce z Rosją" - tłumaczy jeden z komentujących.

Sprawdzamy.

Wypowiedź prezydenta Trumpa sprzed wybuchu wojny w Ukrainie

Rozsyłane teraz nagranie ze słowami Donalda Trumpa jest faktycznie stare. To fragment wspólnej konferencji prasowej prezydentów USA i Polski, ale z czerwca 2019 roku (czyli za pierwszej kadencji Trumpa). Wówczas Andrzej Duda z małżonką był w Stanach Zjednoczonych z pięciodniową wizytą. Najpierw odwiedzili Białym Domu, gdzie spotkali się z prezydentem Trumpem, potem Duda rozpoczął roboczą wizytę o charakterze gospodarczym, która objęła miasta w trzech stanach: Teksasie, Nevadzie i Kalifornii.

Podczas tej wizyty podpisano deklarację o polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. USA zadeklarowały zwiększenie obecności w Polsce o około tysiąc żołnierzy. Wspomniał o tym prezydent Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej pierwszego dnia wizyty, 12 czerwca. Strenogram jego wypowiedzi został opublikowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej 13.06 | Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali w Białym Domu wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Zgodnie z deklaracją, Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce o tysiąc dodatkowych żołnierzy tvn24

"Dziś czcimy poświęcenie wszystkich tych, którzy byli przed nami, robiąc to, co do nas należy, aby chronić naszą niepodległość i wzmacniać wspaniały sojusz amerykańsko-polski. Jak stwierdzono we wspólnej deklaracji, Stany Zjednoczone i Polska kontynuują współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Polska nadal będzie zapewniać bazę i infrastrukturę, aby wspierać obecność wojskową około tysiąca amerykańskich żołnierzy. Polski rząd zrealizuje to bez żadnych kosztów dla Stanów Zjednoczonych. Zapłaci za to polski rząd" - oznajmił wówczas prezydent Trump (tłum. red.).

Słowa Trumpa są z 2019 roku i dotyczą zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce prezydent.pl

Teraz ta wypowiedź wróciła do obiegu w sieci z fałszywą interpretacją, że Trumpowi chodziło o zaprowadzenie pokoju na Ukrainie z wykorzystaniem Polski.

Skąd taki przekaz akurat teraz

Ale dlaczego teraz ten fragment wypowiedzi Donalda Trumpa pojawił się w sieci? Otóż kilka dni po wyborach w amerykańskim dzienniku "Wall Street Journal" opublikowano artykuł przedstawiający plany nowej administracji wobec Ukrainy. Doradcy prezydenta-elekta przedstawili różne wersje planu zakończenia wojny w Ukrainie. Jeden z tych planów zakłada wezwanie Ukrainy do rezygnacji z przystąpienia do NATO przez 20 lat - ujawnił dziennik. "Plan przewiduje zamrożenie (konfliktu na obecnej) linii frontu i utworzenie 800-milowej strefy zdemilitaryzowanej (liczącej prawie 1300 km - red). Nie jest jasne, kto będzie strzegł tego terytorium, ale siły USA nie zostaną włączone do misji pokojowej i nie będą finansowane" [przez rząd USA] - napisał "WSJ".

Jedna z osób z otoczenia Trumpa tak to miała opisać dziennikowi: "Możemy zapewnić szkolenie i inne wsparcie, ale lufa pistoletu będzie skierowana na Europę. Nie wysyłamy Amerykanów, aby utrzymywali pokój w Ukrainie. I nie będziemy za to płacić. Niech zrobią to Polacy, Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi". Właśnie ta anonimowa wypowiedź jest przez internautów błędnie łączona ze słowami Trumpa, które padły w 2019 roku.