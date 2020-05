40 proc. pokolenia 65+ wykluczone cyfrowo? W całej UE mniej, w Polsce więcej

Tak dużą reakcję w sieci na wpis Beaty Szydło można tłumaczyć m.in. obecną sytuacją - od wybuchu epidemii codzienne życie, aktywność zawodowa i zakupy przeniosły się do internetu. Osoby wykluczone cyfrowo mają więc w tych czasach szczególnie trudno.

Czasy, gdy nawet ZUS zachęca do kontaktów online

Pod koniec kwietnia br. wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur wskazywał, że w 2018 prawie 17 proc. polskich firm sprzedawało już przez internet - informował TVN BiS. "A dzisiaj widzimy, wobec COVID-19, że 38 procent z nas zrobiło zakupy pierwszej potrzeby przez internet" - mówił wiceminister.

W sytuacji pandemii COVID-19 wiele banków ograniczyło działalność części oddziałów i zaczęło zachęcać do załatwiania spraw online. Nawet Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi klientów o ograniczenie wizyt w placówkach, rekomenduje korzystanie z infolinii i załatwianie spraw na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na Twitterze ekonomistka Alicja Defratyka tak zareagowała na sugestię Beaty Szydło, że konieczne jest podjęcie przez UE działań na rzecz ochrony seniorów przed wykluczeniem cyfrowym: "Przez UE? A nie przez Polskę?". Inny internauta zauważył: "Mamy ministra cyfryzacji. Co przez 6 lat zrobił?".

Natomiast jedna z internautek zauważyła: "Podaje Pani dane dotyczące Polski? W innych krajach UE sprawa wygląda nieco inaczej".

Sprawdziliśmy, jak wygląda problem wykluczenia cyfrowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej w grupie osób powyżej 65. roku życia. Przeanalizowaliśmy dane Eurostatu dla grupy 65-74 lat. Statystki przywołane przez Beatę Szydło dotyczyły właśnie tego przedziału wiekowego. Informacje Eurostatu o seniorach 75+ są w większości niekompletne, a część dostępnych danych opisano jako mało wiarygodne.

2017, korzystanie z komputera w UE: Polska szósta od końca

Beata Szydło przytoczyła dane Eurostatu, które pojawiły się m.in. w raporcie z października 2019 roku pt. "Starzejąca się Europa - spojrzenie na życie osób starszych w UE" ("Ageing Europe — looking at the lives of older people in the EU"). Wśród przytoczonych danych są i te o używaniu komputera przez osoby starsze - ale pochodzą z 2017 roku. Zespół prasowy Eurostatu potwierdził Konkret24, że są to najnowsze dostępne dane, jeśli chodzi o używanie komputerów, obejmują lata 2007-2017, z wyjątkiem 2016 roku.

Tak jak wskazała europosłanka, w 2017 roku 40 proc. obywateli 27 państw UE w wieku 65-74 lat nigdy nie korzystało z komputera. Dwa lata wcześniej było to 45 proc.