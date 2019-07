Adam Słodowy żyje. Fake news zdementowała rodzina

Adam Słodowy, autor kultowego programu "Zrób to sam" nie żyje - taką wiadomość podały w piątek około południa media, w tym TVP Info, PAP, Interia.pl. Informacja okazała się nieprawdziwa. Adam Słodowy żyje.

To, że prowadzący "Zrób to sam" żyje, potwierdził w rozmowie z Konkret24 Maciej Rozbicki, wnuk siostry prezentera. Nie zgodził się na podanie szczegółów stanu zdrowia Adama Słodowego, ale zapewnił, że "nie jest to stan, który dawałby podstawy do takich doniesień". - Wiedza ta pochodzi od jego małżonki - poinformował. O fałszywej informacji na temat śmierci Słodowego mówi, że "sytuacja jest bardzo trudna dla jego rodziny". - Po prostu z całą stanowczością zaprzeczam fake newsom z rzetelnych mediów - dodał.

O rzekomej śmierci Adama Słodowego napisało wiele mediów Foto: Google

To, że Adam Słodowy żyje, potwierdza też zastępca redaktora naczelnego "Wprost", Marcin Dzierżanowski. "Portale podały dziś informacje o śmierci Adama Słodowego. Ponieważ to mój sąsiad, którego mijam niemal codziennie w windzie, udostępniłem tę smutną informację na Fb. Po czym wszedłem na klatkę schodowa i zobaczyłem... Adama Słodowego", napisał.

Kto podał fałszywą informację jako pierwszy? Wiele z redakcji opublikowało przedruk komunikatu rozesłanego do mediów przez Polską Agencję Prasową. Godzina publikacji tekstu PAP to 12:28. Tytuł informacji brzmiał "W wieku 95 lat zmarł Adam Słodowy". Jak można było przeczytać w komunikacie, "w piątek, w wieku 95 lat, zmarł Adam Słodowy, popularyzator nauki i prowadzący program "Zrób to sam" w TVP - poinformowała TVP Info". W komunikacje PAP nie było żadnej innej informacji o zweryfikowaniu tego doniesienia. Prawie 2,5 godz. po pierwszej publikacji, PAP rozesłał do mediów kolejnego newsa - "Rozbicki: informacja o śmierci Słodowego to fake news". W kolejnej depeszy PAP opublikował przeprosiny: "Liczne media, w tym za nimi nasz serwis, podały nieprawdziwą informację, że Adam Słodowy nie żyje. Rodzinę i naszych odbiorców serdecznie przepraszamy za pomyłkę". Pod komunikatem widnieje podpis: Redakcja Krajowa PAP.

Tytuły dwóch informacji PAP z 19.07 Foto: PAP

Tekst TVP Info, na który powołuje się PAP, jest już w sieci niedostępny. Nie zdążył też w całości zapisać się w narzędziach archiwizujących strony internetowe. To, że był dostępny, widać m.in. w wyszukiwarce Google i w mediach społecznościowych, gdzie publikowało go wielu użytkowników, ale także i sama TVP. Informacja na portalu ukazała się po godzinie 12. Tekst zaczynał się od zdania "Nie żyje Adam Słodowy, który w latach 70. i 80. XX wieku prowadził w Telewizji Polskiej program „Zrób to sam”. Słodowy odszedł 19 lipca, miał 95 lat".

Wyszukiwarka zapamiętała artykuł TVP Info o śmierci prezentera Foto: Google

Obecnie na stronie TVP Info można znaleźć jedynie artykuł zatytułowany "Adam Słodowy żyje. Fatalna pomyłka mediów". W tekście czytamy, że "jeden z portali informacyjnych podał dziś, że popularny prezenter zmarł w wieku 95 lat. Na informację powoływały się, powtarzając tę wiadomość, niektóre inne media, w tym także nasz portal". W artykule TVP Info o rzekomej śmierci Słodowego także nie było informacji o zweryfikowaniu tego doniesienia przez redakcję. Portal informacyjny, o którym pisze strona telewizji publicznej, to Interia, gdzie w dziale kultury pojawiła się po raz pierwszy informacja o rzekomej śmierci prowadzącego "Zrób to sam". Ten tekst także nie jest już dostępny.

Interia, jak większość redakcji, usunęła fałszywą informację

To, że Interia była źródłem fałszywej informacji, potwierdza sama redakcja w opublikowanych przeprosinach "Adam Słodowy żyje! Przepraszamy za nieprawdziwą informację". "Przepraszamy za fatalną pomyłkę, w wyniku której poinformowaliśmy, że nie żyje Adam Słodowy, niezapomniany popularyzator majsterkowania, który w latach 70. i 80. XX wieku prowadził w Telewizji Polskiej niezwykle popularny program "Zrób to sam". Informację o śmierci Adam Słodowego mieliśmy z dwóch niezależnych źródeł - wiadomości okazały się jednak nieprawdziwe", czytamy w oświadczeniu Interii. Informacja o śmierci słynnego prezentera wywołała olbrzymie zainteresowanie internautów. Widać to m.in. w wyszukiwarce Google. Trend wyszukiwania informacji o rzekomej śmierci prezentera pojawił się ok. godz. 12:00, pierwszy duży wzrost wyszukiwań widoczny jest natomiast od ok. godzi 12:25.

Internauci szukali informacji o Słodowym m.in. w Google Foto: Google Trends

Jak wynika z narzędzia Google Trends, pozwalającego śledzić, jakim zainteresowaniem cieszyło się wyszukiwanie konkretnej frazy, hasło "Adam Słodowy" było częściej wyszukiwane w momencie informacji o jego rzekomej śmierci, a nie w momencie odkłamania tego newsa. Portal tvn24.pl i stacja TVN24 nie opublikowały informacji o śmierci Adama Słodowego. Pomysłowy Słodowy Adam Słodowy to popularyzator majsterkowania, autor i prowadzący popularny program telewizyjny dla młodzieży "Zrób to sam". Program nadawany był przez 24 lata między 1959–1983 rokiem. Słodowy prezentował w nim osobiście, jak z ogólnie dostępnych rzeczy robić zabawki i przedmioty użytkowe. Jest również autorem scenariusza do serii filmów animowanych dla dzieci "Pomysłowy Dobromir" i "Pomysłowy wnuczek", a także filmów "Śrubokręt i spółka" oraz "Dziura w ścianie". Napisał także wiele książek poświęconych samodzielnemu majsterkowaniu.