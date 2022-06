"Co za dramat", "spacerniak". Jak naprawdę wygląda ten plac zabaw?

"Spacerniak"; "Plac zabaw Alcatraz"; "Brakuje jeszcze drutu kolczastego… co za dramat!" - komentowali internauci. "Kraków - miasto przyjazne dzieciom" - ironizowała posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. "Patodeweloperka at its finest" - wtórowała jej posłanka Anna Maria Żukowska. Przypominamy: określenia "patodeweloperka" używa się w odniesieniu do złych praktyk w projektowaniu i budowie osiedli i mieszkań.

Niektórzy internauci zwracali uwagę, że na zdjęciach eksponowany jest tylko kawałek placu zabaw. Stąd wątpliwości, czy pokazują rzeczywistość. "Ale bądź rzetelny i pokaz zdjęcie z deugiej steony ja tam widzę sporo miejsca przy zjeżdżalni. W czym problem że zrobiono dodatkowy pas extra wzdłuż ogrodzenia?" - pytał jeden z twitterowiczów. "Ostatnio na Kazimierzu widziałam jeszcze mniejszy [plac zabaw - red.]" - komentował inny.