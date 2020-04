Jarosław Kaczyński w masce, Donald Tusk bez. Tak, w różnych czasach

Informacja o profilu nieoficjalnym jest też na facebookowej stronie PiS Lubuskie. By do niej dotrzeć, trzeba otworzyć sekcję "Informacje" lub natrafić na stronę w wynikach wyszukiwania. Wykorzystanie symboli partii czy odniesień do kampanii wyborczej Andrzeja Dudy mogło jednak zmylić internautów i sugerować, że strona reprezentuje treści autoryzowane przez lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości.

"Oczywiście jest to niepotrzebne"

Sekretarz lubuskich struktur PiS Grzegorz Maćkowiak podkreśla, że oba profile nie są administrowane przez władze partii. Podkreśla, że twitterowe konto nie reprezentuje stanowiska PiS. Podobnie jest w przypadku popularnej strony PiS Lubuskie na Facebooku.

- Profil, który w obecnej chwili ma około siedem tysięcy lajków, nie jest profilem oficjalnym, nie mam z nim nic wspólnego - mówi w rozmowie z Konkret24. Jako oficjalną Maćkowiak wskazuje facebookową stronę również posługującą się nazwą PiS Lubuskie - o wiele mniej popularną.

Pytany o zestawienie zdjęć Kaczyńskiego i Tuska, polityk odsyła do administratora profilu. Pomysł określa jako "dziwny". - Jeśli to wprowadza w błąd, przedstawia sytuację, której nie ma w danym momencie, to oczywiście jest niepotrzebne - mówi Maćkowiak. - Być może będziemy się teraz starali weryfikować tworzenie takich profili - dodaje. Ale podkreśla, że takie decyzje należą do centrali PiS w Warszawie.

Do chwili publikacji tego artykułu administrator facebookowej strony PiS Lubuskie nie odpowiedział na naszą wiadomość. Podjęliśmy próbę kontaktu z osobą prowadzącą profil @PiS_Lubuski na Twitterze - również bez rezultatu.