PiS o inflacji: z euro nasza sytuacja "byłaby o wiele, wiele gorsza". A co pokazują dane?

Państwa bałtyckie jako cała "strefa euro"

Już w maju rzecznik rządu Piotr Muller, pytany w Polsat News o wysokość inflacji w Polsce, podkreślał, że jest to zjawisko globalne, a "inflacja jest najwyższa w strefie euro, od kiedy tylko powstała". Mówił, że "dzięki własnej walucie możemy reagować na inflację, a ona mogłaby być wyższa, gdybyśmy byli w strefie euro, bo w inny sposób mielibyśmy uregulowane kwestie stóp procentowych". I wymienił trzy kraje bałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię - "gdzie jest też euro, mamy do czynienia z inflacją kilkunastoprocentową".

Tych samych argumentów użył na czerwcowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński - i też przywołał przykład krajów bałtyckich. "Wysoka inflacja jest w tej chwili zjawiskiem globalnym. W strefie euro inflacja jest najwyższa w historii. U naszych sąsiadów inflacja jest też rekordowa. (...) Jest wyższa niż w Polsce" - mówił prezes NBP. "Na Łotwie inflacja wynosi obecnie 16,4 procent. Przypominam, Łotwa to jest kraj strefy euro - to dla tych, co widzą jakieś lekarstwo w przynależności do strefy euro. Łotwa 16,4 procent, Litwa 18,5 procent, Estonia 20,1 procent. To są wszystko kraje euro. To pokazuje, w jakiej bylibyśmy sytuacji, gdybyśmy byli w tej chwili w strefie euro. Byłaby nasza sytuacja o wiele, wiele gorsza i nie moglibyśmy w tej sprawie nic zrobić, bo decyzje byłyby podejmowane we Frankfurcie, a kierowane głównie sytuacją gospodarczą Niemiec, Francji, tych potężnych krajów" - twierdził.

3 lipca sytuację w Polsce i krajach bałtyckich porównywał z kolei w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. "A jeżeli mówicie o tym, jak wygląda sytuacja w innych państwa i czy w Polsce to lepiej, czy gorzej, to ja proponuję, czego się unika w przekazach medialnych, żebyśmy spojrzeli na inne państwa naszego regionu, jak choćby państwa bałtyckie, które są w strefie euro, gdzie poziom inflacji jest wyższy niż w Polsce" - mówił wiceminister. "Dlaczego? Dlatego że tam nie ma tych narzędzi, które mamy w Polsce, które zostały uruchomione przez rząd Mateusza Morawieckiego, jak choćby tarcza antyinflacyjna. I oczywiście inflacja w Polsce jest duża, jest poważnym problemem, musimy z nim walczyć, ale w przeciwieństwie do takich państw jak Litwa, Łotwa czy Estonia mamy narzędzia do tego, aby dzięki sprawnej polityce rządu i Narodowego Banku Polskiego ten wzrost inflacji utrzymywać jakoś pod kontrolą z nadzieją oczywiście, że będzie ona niższa" - dodał.

Na tę wypowiedź zareagował obecny w studiu Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy: "Chciałem powiedzieć Panu w sprawie tego euro. Bo Pan powiedział, że mądra jest nasza polityka polska, dlatego że trzy kraje bałtyckie mają euro i mają wyższą inflację. Zapomniał pan o kilkunastu innych krajach, które mają euro i mają niższą inflację. Co to za myślenie w ogóle? Przecież to skandal jest. Jesteście za to odpowiedzialni".