Politycy na zakupach o "drożyźnie". Sprawdzamy rachunki

W środku kampanii wyborczej politycy chętnie pojawiają się na targowiskach. W mediach społecznościowych zamieszczają relacje ze spotkań z przypadkowo spotkanymi wyborcami, piszą też o swoich spostrzeżeniach.

"Na straganach w Krakowie, ale i w całej Polsce widać drastyczne podwyżki cen żywności średnio 20-40%. Odczuwamy to w naszych portfelach" - napisał na Twitterze Bogdan Klich, senator PO i kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu kolejnej kadencji. Do wpisu dołączył nagranie wideo, w którym mówił o wzroście cen warzyw o 34 proc., owoców o 24 proc. oraz pieczywa o 19 proc. Klich wspomniał również o wzroście cen wieprzowiny.