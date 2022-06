Rzecznik rządu o benzynie: "Wzrosły też ceny w Europie". Czy tak dynamicznie jak w Polsce?

W "Rozmowie Piaseckiego" Konrad Piasecki zapytał rzecznika rządu, dlaczego ceny paliw w Polsce są coraz wyższe mimo stabilnych cen baryłki ropy naftowej na światowych rynkach i obserwowanej w ostatnich dniach poprawy kursu złotówki do dolara. - Niech pan zerknie na sytuację jeżeli chodzi o ceny benzyny w całej Europie - czy tam wzrosły ceny też? Wzrosły też ceny w Europie – odpowiedział Piotr Mueller.

W dalszej części rozmowy przywołał przykłady Czech i Słowacji. - Tam mamy sytuację, że benzyna na stacji benzynowej jest około złotówkę wyższa. To tam też jest zły PiS, który to robi? - ironizował rzecznik rządu. Dalej przekonywał, że gdyby nie działania Orlenu, w Polsce byłyby ceny jak w tych krajach. Piotr Mueller przekonywał, że "duża część" zysków Orlenu jest w tej chwili generowana na rynkach zagranicznych. Jak opisaliśmy w Konkret24, przedstawienie danych o zyskach z podziałem na Polskę i zagranicę nie jest możliwe na podstawie dostępnych informacji.

Na koniec Mueller mówił, że rząd pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do obniżek ceny benzyny. - Pomimo tego, że w porównaniu do innych krajów sytuacja jest nieco lepsza, choć to nie jest żaden argument, bo ceny benzyny są nadal w Polsce za wysokie – powiedział.

Zachęceni przez rzecznika rządu sprawdziliśmy ceny benzyny w Europie i poszukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście sytuacja w Polsce jest "nieco lepsza".

Jedne z niższych cen w Europie, ale...

Dane porównawcze o cenach paliw w Europie są publikowane na stronach Komisji Europejskiej w formie cotygodniowych biuletynów. W dokumencie można znaleźć między innymi dane o cenie 1000 litrów benzyny Euro-super 95 czy oleju napędowego. "W Biuletynie Ropy Naftowej Komisji Europejskiej prezentowane są tygodniowe ceny konsumpcyjne produktów naftowych w krajach UE" - czytamy na stronach Komisji.

Dane z 30 maja potwierdzają, że w Polsce ceny benzyny są jednymi z niższych w Europie. Litr benzyny Euro-super 95 kosztował w Polsce 1,63 euro (dla przejrzystości w poniższych wykresach prezentujemy ceny w przeliczeniu na 1 litr benzyny). Benzyna była tańsza tylko na Węgrzech (1,24 euro - cena regulowana przez państwo), na Malcie (1,34 euro - cena regulowana), w Słowenii (1,56 euro) i w Bułgarii (1,59 euro).