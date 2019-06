"Widać, kto nas naprawdę doi" - czyli o cenach paliw przed wakacjami

Użytkownicy mediów społecznościowych przypomnieli konferencję prasową z 2011 r., na której Jarosław Kaczyński pojawił się z kanistrem. Mówił wówczas o konieczności obniżenia podatków i w konsekwencji obniżenia cen benzyny. Internauci wypominają prezesowi PiS, że wbrew tym zapowiedziom do obniżek nie doszło. Sprawdzamy ile jest prawdy w rozpowszechnianych na ten temat opiniach.

W sierpniu 2011 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o wpływie podatków na wysokie wówczas ceny benzyny. Zapewniał, że ceny paliw mogą spaść dzięki aktywnej polityce państwa.

Kaczyński pojawił się na konferencji z rekwizytem - kanistrem z naklejką z nadrukowaną ceną benzyny. Zgodnie z napisem, nieco ponad połowę ceny paliwa stanowiły podatki. - Nie trzeba być kierowcą, by wiedzieć, iż benzyna jest obecnie bardzo droga, a w jej cenie - mówił Jarosław Kaczyński - około 50 proc. stanowią podatki, m.in. akcyza. - Można ją po prostu obniżyć. Jeżeli się ją obniży, to spadnie także cena benzyny - dodał. "Widać kto nas naprawdę doi" W jednym z niedawno opublikowanych komentarzy na Twitterze, obok archiwalnego zdjęcia prezesa PiS z kanistrem, przytoczono ceny na stacjach z 12 sierpnia 2011. Było to 5,26 zł. Równocześnie na rynkach światowych za baryłkę ropy naftowej trzeba było zapłacić 108 dolarów.

"Dzisiaj (03.06.2019):Cena na stacji: 5,28 zł Na rynkach światowych: 63 dolary za baryłkę" - napisał użytkownik Twittera. Jego zestawienie sugeruje zatem, że mimo spadków cen ropy, cena benzyny utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Oznacza to zatem, że wzrosły dodatkowe opłaty zawarte w cenie paliwa. "Widać kto nas naprawdę doi" - można przeczytać w komentarzu. Takie samo porównanie cen z 2011 i z 2019 r. można odnaleźć w tweetach innych internautów, a także w innych popularnych serwisach. Platforma i wspomnienie 2011 r. W ostatnich dniach maja, konferencję Jarosława Kaczyńskiego przypomniał dziennikarz Łukasz Warzecha. Jego tweet podał dalej Andrzej Rzońca, główny ekonomista Platformy Obywatelskiej i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej.

"#PiS i #Kaczynski zarzekali się w 2011, że gdyby rządzili, to obniżyliby akcyzę. Jak przejęli rządy, to wprowadzili dodatkowy podatek od paliw - opłatę emisyjną. Bo musi być kasa na kiełbasę wyborczą. #hipokryzjaPiS" - napisał Andrzej Rzońca. Ceny paliw Według danych zbieranych przez portal e-petrol.pl, który od 2011 roku publikuje cotygodniowe raporty o średnich cenach paliw bazując na informacjach przekazywanych przez stacje, 10 sierpnia 2011 cena benzyny Pb95 wynosiła 5,27 zł. Cena wskazana w zestawieniu opublikowanym 12 czerwca bieżącego roku to 5,25 zł. Oznacza to, że ceny obowiązujące we wskazanych okresach 2011 i 2018 r. rzeczywiście pozostają na zbliżonym poziomie. Podobne stwierdzenie rozpowszechniane przez internautów na Twitterze można zatem uznać za prawdziwe.

Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne na stacjach paliw w czerwcu w latach 2011-2019 Foto: Konkret24 / e-petrol.pl

W porównaniu dynamiki cen w czerwcu od 2011 do 2018 r. można zauważyć wzrost cen w 2012 r. i jego stopniowe obniżanie w latach 2013-2017. W 2018 i 2019 ceny znowu zaczęły rosnąć. Ceny obowiązujące w czerwcu 2019 r. są wyższe o 13 groszy od cen w 2011 r. Ceny ropy Analiza cen baryłki ropy Brent dla wskazanego okresu pokazuje spadek ceny ropy w czerwcu 2012 r. do poziomu 97 dolarów za baryłkę. W kolejnych dwóch latach mamy do czynienia ze wzrostami aż do poziomu 113 dolarów w czerwcu 2014 r.

Cena baryłki ropy Brent (w USD) w latach 2011-2019 Foto: Konkret24

W połowie 2015 r. cena baryłki spadła w ujęciu rocznym i wyniosła 64 dolary. W latach 2016-2017 wynosiła zaledwie ok. 50 dolarów, by wzrosnąć o blisko 30 dolarów w 2018 r. i ponownie spaść w czerwcu bieżącego roku. Porównanie zmian cen paliw na stacjach benzynowych i ropy naftowej dowodzi, że nie są one ściśle powiązane. - Ropa Brent nie jest tym samym co paliwo na rynku, najpierw międzynarodowym, potem polskim - mówi Konkret24 dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw portalu e-petrol.pl. - Zmiany dotyczące cen paliw to zaledwie 50 proc. ceny paliwa jako takiego, więc nie da się przełożyć bezpośrednio cen ropy i paliw na stacjach w Polsce - tłumaczy.

Składniki ceny detalicznej benzyny PB95 i oleju napędowego Foto: Konkret24 / e-petrol.pl

Na portalu e-petrol można też sprawdzić procentowy podział składników cen paliw. Największą składową cen benzyny jest cena paliwa w rafineriach. Dla benzyny Pb95 wynosi ona 40,6 proc. Na drugim miejscu w zestawieniu jest już podatek - akcyza, która wynosi dla Pb95 29,4 proc. Podatek VAT to kolejne 18,7 proc ceny, którą płacimy na stacjach. W statystykach e-petrol zwraca uwagę wskazanie na wysoką marżę - ok. 7 proc. W rozmowie z Konkret24 dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl przekonywał, że proporcje te nie ulegały znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. - Składniki cen detalicznych benzyny utrzymywały się na podobnym poziomie - powiedział Bogucki.

