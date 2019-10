Wywiad ze Sławomirem Neumannem. Co wyemitowała TVN24, a co pokazały "Wiadomości" TVP1

Na nagraniu słychać m.in. jak polityk mówi, że "rzyga Tczewem" i "nie chce się zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by". Deklaruje także: "Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem".

W wydaniu piątkowym w materiale telewizji publicznej autor mówi, że "Sławomir Neumann jest wyraźnie zdenerwowany opublikowaniem jego wypowiedzi", po czym emitowany jest fragment rozmowy z anteny TVN24 - zaledwie 11 sekund. Kończy go komentarz Dominika Cierpioła, reportera "Wiadomości" TVP1: "Chwilę później telewizja TVN przerwała relację z rozmowy z Neumannem". Następnie wykorzystany jest obraz ze studia TVN24, gdy prowadząca mówi: "I to komentarz Sławomira Neumanna".

Tak naprawdę jednak, na antenie TVN24 - po zacytowanych przez TVP1 słowach Neumanna "Nie zdarzyło się pani przekląć w prywatnej rozmowie?" - wywiad trwał jeszcze prawie 1,5 minuty, zanim przeniesiono się do studia. Pełna wypowiedź w tym fragmencie rozmowy (zanim padło kolejne pytanie) brzmiała natomiast: "Nie zdarzyło się pani przekląć w prywatnej rozmowie? Mnie, niestety się zdarzyło. Za to przepraszam. Jeszcze raz mam przeprosić? Jeszcze raz za to przepraszam".

Dziennikarz TVP1 nie wspomniał także, że przytacza fragment dłuższej rozmowy.

4 sekundy z 12 minut

W sobotnim wydaniu "Wiadomości" także wykorzystano fragment wypowiedzi Neumanna dla TVN24, tyle że jeszcze krótszy - niecałe 4 sekundy. Poprzedzony on został wypowiedzią Krzysztofa Czabańskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych i kandydata PiS do Sejmu. "Gdyby media publiczne były osłabione albo gdyby nie było ich w ogóle, to o czym my byśmy się dowiedzieli? Czy my byśmy się dowiedzieli o taśmach Neumanna? Podejrzewam, że nie" - mówił Czabański.

Na pytanie Czabańskiego odpowiada reporter "Wiadomości" TVP1, który czyta: "Potwierdza to postawa niektórych dziennikarzy sympatyzujących z opozycją", po czym pojawia się fragment rozmowy TVN24 ze Sławomirem Neumannem, a właściwie sama jej końcówka. "Będzie równo oceniane przez niezależ..." - słychać mówiącego polityka PO, po czym prowadząca studio TVN24 Justyna Sieklucka mówi: "I to komentarz Sławomira Neumanna".

Rzeczywiście, końcówka zdania wypowiadanego przez Sławomira Neumanna na antenie TVN24 została przycięta. Był to jednak sam koniec kilkunastominutowej wypowiedzi, w której polityk odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy stacji.

Manipulacja nagraniem

Z fragmentów wywiadu dziennikarzy TVN24 i "Faktów" TVN ze Sławomirem Neumannem, wykorzystanych przez "Wiadomości" TVP1, można odnieść wrażenie, że politykowi temu nie zadano pytań o nagrania, rozmowę przerwano w niewygodnym dla niego momencie, a jego cała wypowiedź trwała zaledwie kilka sekund. Wrażenie to ma wzmocnić poprzedzenie emisji fragmentów wywiadu słowami o "dziennikarzach sympatyzujących z opozycją", a także przemontowanie końcówki rozmowy.

To manipulacja i wprowadzanie widzów w błąd. Rozmowa ze Sławomirem Neumannem, która została wyemitowana na antenie TVN24, trwała prawie 12 minut. W jej trakcie polityk PO był kilkukrotnie pytany o sprawę nagrań, w tym m.in. o swoje niecenzuralne wypowiedzi, stosunek do wyborców i mieszkańców Tczewa oraz o "zarzuty prokuratorskie, które mogą pomóc w wygraniu wyborów", o czym w nagranej rozmowie mówił Neumann.

Zamieszczamy pełne wideo z anteny TVN24. Przejście do studia nastąpiło w samej końcówce komentarza Neumanna do pytania dotyczącego przegranych przez PO poprzednich wyborów parlamentarnych "przez taśmy". Trwał on ponad minutę.