"100 procent więcej dla młodych nauczycieli"? Jak rosły ich pensje

3 września 2025, 13:18
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
ZNP przypomina o swoich postulatach. "Nie ma młodych nauczycieli, którzy chcą przyjść do tego zawodu"
ZNP przypomina o swoich postulatach. "Nie ma młodych nauczycieli, którzy chcą przyjść do tego zawodu"Paweł Laskosz/Fakty po Południu TVN24
wideo 2/4
ZNP przypomina o swoich postulatach. "Nie ma młodych nauczycieli, którzy chcą przyjść do tego zawodu"Paweł Laskosz/Fakty po Południu TVN24

Podwyżki pensji nauczycieli pozostają kością niezgody między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W tej sprawie głos zabrał były minister edukacji Przemysław Czarnek. Utrzymuje, że za czasów Zjednoczonej Prawicy wynagrodzenie początkującego nauczyciela wzrosło o 100 procent. Rzeczywistość jest inna.

Pensje nauczycieli w 2026 roku mają wzrosnąć o zaledwie 3 procent. Tak wynika z opublikowanego pod koniec sierpnia projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. To propozycja, która zamiast satysfakcji wywołała rozczarowanie. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się bowiem 10-procentowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników oświaty i nauki i powiązania wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią pensją. Swoje niezadowolenie nauczyciele pokazali już 1 września, manifestując pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tego samego dnia temat nauczycielskich pensji pojawił się także w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce. Gość programu - poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek poparł nauczycielski protest i komentował przytoczone w rozmowie słowa szefa ZNP, Sławomira Broniarza. Związkowiec ocenił, że 30-procentowa podwyżka z 2024 roku była dobrym krokiem, ale niewystarczającym, bo nie pozwoliła "zasypać rowu, który powstał w płacach po rządach Prawa i Sprawiedliwości".

"Nie wiem, o jakim rowie mówi pan Broniarz" - odparł Czarnek. Polityk powiedział, by prezes ZNP "przypomniał sobie historię". "W 2015 roku minimalne wynagrodzenie w kraju wynosiło 1750 złotych, a minimalne wynagrodzenie nauczyciela wchodzącego do zawodu i młodego wynosiło nieco ponad 2000 złotych brutto. Myśmy to zwiększyli o 100 procent w ciągu ośmiu lat naszych rządów - mówię o nauczycielach wchodzących do zawodu i najmłodszych - 100 procent" - przekonywał dalej Czarnek.

"I życzyłbym tej koalicji, ażeby zbliżała choćby w jakimś stopniu do tego, co myśmy zrobili z tymi wynagrodzeniami" - dodał. Polityk PiS przekonywał też, że wspomniana 30-procentowa podwyżka dla nauczycieli "w 70 procentach została przygotowana przez nas". "Więc żadnych osiągnięć, jeśli chodzi o ten wskaźnik, tego rządu nie ma" - podsumował.

Czy naprawdę minimalne wynagrodzenie nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrosło o 100 procent za rządów Zjednoczonej Prawicy? Sprawdziliśmy dane. Te nie potwierdzają słów Czarnka.

Z czego wynika wysokość nauczycielskiej pensji

Podstawą pensji nauczyciela jest tak zwane minimalne wynagrodzenie zasadnicze. Obowiązujące w danym roku stawki podaje w rozporządzeniu minister edukacji. W niektórych latach podwyżki tych kwot ogłaszano dwukrotnie. W naszej analizie dla takich lat posługujemy się kwotami najwyższej podwyżki w danym roku.

Ustalane w rozporządzeniu stawki zależą od stopnia awansu zawodowego nauczyciela i jego wykształcenia. Przez większość rządów Zjednoczonej Prawicy obowiązywały cztery takie stopnie: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. 1 września 2022 roku połączono dwa najniższe stopnie - stażysty i kontraktowego - w nowy stopień nauczyciela początkującego.

Wzrost mniejszy niż przekonuje Czarnek

Sprawdziliśmy, jak rosło minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego (wcześniej nauczyciela stażysty) z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w latach 2014-2025. Okres ten obejmuje dwa ostatnie lata rządów PO-PSL, pełen ośmioletni okres rządów Zjednoczonej Prawicy oraz dwa lata rządu obecnej koalicji rządzącej.

W latach 2014 i 2015 (do jesieni) gdy rządziła koalicja PO-PSL minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla początkujących nauczycieli wynosiło 2265 zł brutto. W 2016 - pierwszym pełnym roku rządów Zjednoczonej Prawicy - ministra edukacji Anna Zalewska pozostawiła je na takim samym poziomie.

Pierwsza podwyżka za rządów prawicy pojawiła się w 2017 roku. Była symboliczna - minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrosło tylko o 29 zł (2294 zł brutto). Dzięki podwyżkom w kolejnych latach w 2020 roku wyniosła 2949 zł brutto. I na tym poziomie zatrzymała się w rok później. Podwyżki wróciły w 2023 roku - wówczas minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o niemal 500 zł do 3424 zł brutto. W 2023 roku, ostatnim roku rządów Zjednoczonej Prawicy, było to tylko 3690 zł brutto.

Tak więc przez osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli początkujących (wcześniej stażysty) wzrosło o 62,9 proc. To wyraźnie mniej niż przekonuje Przemysław Czarnek.

Gdyby szukać 100 procent, o których mówił Czarnek, należałoby wziąć pod uwagę też podwyżkę z 2024 roku. Poseł PiS podkreśla, że była ona częściowo zasługą rządów jego formacji. W takim ujęciu wzrost rzeczywiście wyniósłby 116,7 proc. Faktem jest jednak, że choć budżet państwa na 2024 rok w dużej mierze został przygotowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy, to samą decyzję o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podjęła już rozporządzeniem Barbara Nowacka, minister edukacji w rządzie Donalda Tuska.

Nauczycielskie pensje są nadal niewysokie w stosunku do średniej pensji. Wynagrodzenie początkującego nauczyciela (stażysty) w 2014 roku wynosiło niespełna 60 proc. średniej pensji; w 2023 roku, kiedy PiS oddawał władzę, było to tylko 52 proc. średniej; w 2025 roku - 57 proc. (w stosunku do średniej pensji z lipca).

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZNPEdukacjaPrzemysław CzarnekMinisterstwo Edukacji Narodowej
Pozostałe wiadomości

Zaostrza się spór kompetencyjny o prowadzenie polityki zagranicznej między rządem a prezydentem. Tym razem chodzi nie tylko o osobne wizyty szefa MSZ i prezydenta w USA, ale także o "stanowisko rządu RP", które otrzymał Karol Nawrocki. O co tu chodzi? Wyjaśniamy.

"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"

"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"

2 września 2025, 15:23
Źródło:
Konkret24

"Jawna prowokacja" - grzmi opozycja, pokazując, jak rzekomo w Berlinie rząd Niemiec upamiętnił rocznicę napaści na Polskę. Tylko że politycy posługują się manipulacyjnym kadrem prawicowej telewizji i powielają jej przekaz. Fałszywy.

Rząd Niemiec "w krótkich spodniach upamiętnił" rocznicę? Tak to wyglądało  

Rząd Niemiec "w krótkich spodniach upamiętnił" rocznicę? Tak to wyglądało  

2 września 2025, 18:21
Źródło:
Konkret24

Tysiące stron akt rzekomo dowodzą, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wraz ze współpracownikami stworzył sieć służącą do prania pieniędzy, by kupować luksusowe domy w Europie. Jednak nikt nie pokazał ani jednej z tych stron. Oto jak zbudowano tę nieprawdopodobną historię.

"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe domy. Co to za historia

"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe domy. Co to za historia

1 września 2025, 18:41
Źródło:
Konkret24

Niespodziewanie bohaterem dyskusji o cenach prądu została... limuzyna Karola Nawrockiego. Rządzący utrzymują, że prezydent wybrał sobie nowe luksusowe auto. Opozycja, że ten samochód kupiono dla Rafała Trzaskowskiego. W tle jest maybach Andrzeja Dudy i - jakby chaosu było mało - limuzyna Donalda Tuska. Ile w tym wszystkim jest prawdy?

"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?

"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?

1 września 2025, 13:20
Źródło:
Konkret24

Wśród przywilejów dla górników jest ponoć i taki, że po ślubie mogą dostać 100 tysięcy złotych pożyczki "na start", a po pięciu latach pracy w kopalni dług ten zostaje umorzony. Sprawdziliśmy - taki przepis istnieje. Ale nie obowiązuje, choć wyjaśnienia powodów są różne.

100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika, której nie musi zwracać? Wyjaśniamy

100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika, której nie musi zwracać? Wyjaśniamy

31 sierpnia 2025, 15:34
Źródło:
Konkret24

"Pomimo że są tak daleko, to miga. Dziadostwo" - mówi kobieta na nagraniu mającym pokazywać, jakie problemy mają właściciele domów stojących niedaleko wiatraków. Film notuje miliony wyświetleń w sieci i budzi skrajne komentarze. Uspokajamy: to efekt bardzo rzadki i nie wpływa negatywnie na zdrowie.

"Życie 500 metrów od wiatraka". Co to za efekt?

"Życie 500 metrów od wiatraka". Co to za efekt?

30 sierpnia 2025, 16:18
Źródło:
Konkret24

Polscy pogranicznicy mają rzekomo zmuszać Ukraińców na granicy do rozbierania się aż do bielizny, bo szukają banderowskich tatuaży. To dezinformacja generowana przez rosyjską propagandę, ale wykorzystująca bieżące wydarzenia w Polsce.

Polacy "rozbierają Ukraińców do bielizny"? Kreml gra nastrojami w Polsce

Polacy "rozbierają Ukraińców do bielizny"? Kreml gra nastrojami w Polsce

29 sierpnia 2025, 18:31
Źródło:
Konkret24

Przeciwnicy farm wiatrowych triumfują: oto rolnik wziął sprawy w swoje ręce i zwalił wiatrak postawiony na jego terenie. Nagranie robi furorę w sieci, a rolnik opisywany jest jako bohater. Nieważne, że nie zgadzają się ani wskazywany kraj, ani podawane powody zdarzenia. Gdy obraz odpowiada emocjom i pasuje do przekazu - szczególnie politycznego - prawda przegrywa.

Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Dlaczego? Nieważne, ale pasuje do tezy

Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Dlaczego? Nieważne, ale pasuje do tezy

29 sierpnia 2025, 13:40
Źródło:
TVN24+

"Najtańsza ze wszystkich" jest energia produkowana z węgla z kopalni "Bogdanka" - uważa poseł Radosław Fogiel. Jedną sprawą jest jednak koszt wydobycia surowca, a zupełnie inną - koszt wytworzenia z niego energii.

Energia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS

Energia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS

29 sierpnia 2025, 12:03
Źródło:
Konkret24

Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy niektórzy zwracają uwagę na fakt, że Ukraińcy nie tylko korzystają z naszej pomocy, ale też zasilają polski budżet. Według dostępnych danych w 2024 roku tylko z podatków i składek przez nich płaconych wpłynęło ponad 18 miliardów złotych.

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

26 sierpnia 2025, 14:24
Źródło:
Konkret24

Rzekomy zakaz wywieszania flag Wielkiej Brytanii i Anglii na Wyspach Brytyjskich zainteresował wielu polskich internautów. Szczególnie że miał o nim informować brytyjski premier. W rzeczywistości mówił jednak o zupełnie innej sprawie.

W Wielkiej Brytanii już nie można wieszać flag? Co powiedział premier

W Wielkiej Brytanii już nie można wieszać flag? Co powiedział premier

28 sierpnia 2025, 17:29
Źródło:
Konkret24

Tam, gdzie stoi najwięcej wiatraków, tam jest najdroższy prąd - przekonują ci, którzy popierają zawetowanie nowelizacji ustawy wiatrakowej przez prezydenta. Jako dowód na swoją tezę wskazują ceny energii w Niemczech i Danii. Wyjaśniamy, dlaczego ta teza jest jednak fałszywa.

Im więcej wiatraków, tym droższy prąd? Nie. Inny "cichy bohater" kształtuje ceny

Im więcej wiatraków, tym droższy prąd? Nie. Inny "cichy bohater" kształtuje ceny

27 sierpnia 2025, 17:51
Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński na spotkaniach z elektoratem krytykuje rząd Donalda Tuska - między innymi za politykę obronną. Twierdzi, że kupujemy mniej czołgów, niż planowano, że wyłączono instalację antydronową, a Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych "ma już nie funkcjonować". Jak jest naprawdę?

Kaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda

Kaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda

27 sierpnia 2025, 13:34
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz postuluje, by rządzący wypowiedzieli unijny system ETS, skoro im "tak bardzo zależy na obniżce cen prądu". Pomysł chwytliwy, ale eksperci nie pozostawiają złudzeń.

Berkowicz: rządzący mogą wypowiedzieć ETS. Co by to oznaczało?

Berkowicz: rządzący mogą wypowiedzieć ETS. Co by to oznaczało?

27 sierpnia 2025, 14:41
Źródło:
Konkret24

O powitaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lewiczynie na Mazowszu dwóch samochodów napisał pod koniec sierpnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Tyle że wozy trafiły do jednostki już jakiś czas temu.

Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej

Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej

26 sierpnia 2025, 18:22
Źródło:
Konkret24

Według medialnych doniesień ma się to wydarzyć już w 2026 roku: Chiny staną się pierwszym krajem, w którym roboty będą rodzić dzieci. Ma to być efekt pracy naukowców, a cena takiego robota ma sięgać 14 tysięcy dolarów. Sprawdziliśmy, o jaki projekt chodzi i co o nim wiadomo. Jak się okazuje, niewiele. W dodatku w Chinach obecnie nie można wprowadzić na rynek robota-surogatki.

W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction

W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction

25 sierpnia 2025, 17:46
Źródło:
TVN24+

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz twierdzi, że olimpijska medalistka w boksie Imane Khelif zakończyła karierę. Sprawdziliśmy, skąd te doniesienia i co na ten temat twierdzi sama zawodniczka.

Imane Khelif zakończyła karierę? Poseł Konfederacji nie ma racji

Imane Khelif zakończyła karierę? Poseł Konfederacji nie ma racji

26 sierpnia 2025, 15:38
Źródło:
Konkret24

Według rozpowszechnianego w sieci przekazu Ukrainiec zakładający firmę ma otrzymywać "na start" niemal 300 tysięcy złotych, a Polak - prawie sześć razy mniej. Informacja wzbudza oburzenie wśród internautów i krytykę polityki rządu - bezpodstawnie. Po pierwsze, kwoty zestawiono manipulacyjnie. Po drugie, dotyczą różnych etapów działalności. Po trzecie, Polacy otwierający firmy mogą liczyć na wiele wyższe wsparcie.

300 tysięcy złotych "na start" dla Ukraińca, dla Polaka mniej? Potrójna manipulacja

300 tysięcy złotych "na start" dla Ukraińca, dla Polaka mniej? Potrójna manipulacja

25 sierpnia 2025, 17:05
Źródło:
Konkret24

Pomoc przekazana Ukrainie i Ukraińcom przez Polskę według niektórych internautów jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. To nie tylko manipulacja, ale i błędna interpretacja danych.

Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie

Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie

25 sierpnia 2025, 13:09
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o rosyjskim dronie, który spadł na terytorium Polski, poseł Marek Suski skrytykował ministra obrony za jego rzekomą wypowiedź o tym, że "deszcz pada i też drony spadają". Tylko że te słowa pochodzą z przerobionego filmiku.

Suski: minister opowiada, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?

Suski: minister opowiada, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?

24 sierpnia 2025, 18:15
Źródło:
Konkret24

"Zakończyłem sześć wojen" - powtarza wielokrotnie prezydent USA Donald Trump podczas rozmów z szefami różnych państw. Analiza sytuacji w krajach wskazywanych przez Trumpa pokazuje jednak, że jego deklaracje są na wyrost. Obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych nie można odmówić jednak tego, że jako szef supermocarstwa ma świadomość posiadania narzędzi globalnej polityki.

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

22 sierpnia 2025, 12:57
Źródło:
TVN24+

Nagranie, na którym brytyjscy policjanci zatrzymują nastolatkę, obejrzało miliony osób. W sieci zawrzało - internauci twierdzili, że uczennicę zatrzymano za wejście po godzinie 17 do baru fast food. Jednak przyczyna była inna.

Nastolatka aresztowana za wejście do baru po godzinie 17? Internauci w szoku, rzeczywistość jest inna

Nastolatka aresztowana za wejście do baru po godzinie 17? Internauci w szoku, rzeczywistość jest inna

24 sierpnia 2025, 15:52
Źródło:
Konkret24, Reuters

Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że deficyt budżetowy jest o ponad 100 miliardów złotych wyższy, niż podaje rzecznik rządu Adam Szłapka. Alarmuje, że "cel deficytu na grudzień został osiągnięty niemal w całości w lipcu". To nieprawda.

157 czy 261 miliardów złotych? Ile wynosi polski deficyt

157 czy 261 miliardów złotych? Ile wynosi polski deficyt

22 sierpnia 2025, 9:55
Źródło:
Konkret24

Głodujące palestyńskie dziecko przedstawiane jako jazydka. Aktualne fotografie tłumaczone jako stare. Lokalizacje biolaboratoriów w Ukrainie, które nie istnieją. Fake newsy? Owszem, w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję. Ośrodki wpływu próbują manipulować treściami, które trafiają do modeli językowych - przestrzegają eksperci. Oto jak się to robi.

"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie

"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie

21 sierpnia 2025, 16:00
Źródło:
TVN24+

Zamieszanie mogły wprowadzić pozornie sprzeczne komunikaty po konferencji Karola Nawrockiego. Strona rządowa pisze o "zawetowaniu tańszego prądu dla Polaków", a Kancelaria Prezydenta o "podpisaniu projektu zamrażającego ceny energii elektrycznej". A to dwie różne decyzje.

Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Nawrocki

Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Nawrocki

21 sierpnia 2025, 15:05
Źródło:
Konkret24

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zwolnieniu rodziców co najmniej dwójki dzieci z podatku PIT. Według ministra Marcina Przydacza z kancelarii prezydenta jest to odpowiedź na kryzys demograficzny w Polsce, bo jesteśmy "najmniej dzietnym społeczeństwem w całej Unii Europejskiej". A co na to dane?

Przydacz: jesteśmy najmniej dzietnym społeczeństwem w UE. Sprawdzamy dane

Przydacz: jesteśmy najmniej dzietnym społeczeństwem w UE. Sprawdzamy dane

20 sierpnia 2025, 16:15
Źródło:
Konkret24

Podczas gdy przywódcy europejskich krajów byli jeszcze w Białym Domu na spotkaniu z Donaldem Trumpem, w sieci furorę robiła już fotografia mająca pokazywać, jak wszyscy oni siedzieli grzecznie przed drzwiami, oczekując na to spotkanie. Publikujący zdjęcie kpili, że "widać na nim wyraźnie potęgę Unii Europejskiej". Fake newsa publikowali między innymi zwolennicy PiS, a także konta Kanału Zero. Popularność tego obrazu pokazała jednak co najwyżej potęgę rosyjskiej dezinformacji. Także w Polsce.

"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, siły rosyjskiej propagandy

"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, siły rosyjskiej propagandy

19 sierpnia 2025, 12:18
Źródło:
Konkret24

Dzień po rozmowach liderów europejskich krajów z Donaldem Trumpem zorganizowano spotkanie państw należących do tak zwanej koalicji chętnych. Ta grupa krajów Europy powstała kilka miesięcy temu. Jednak wbrew rozpowszechnianej teraz narracji nie wyłącznie po to, by wysyłać wojska do walczącej Ukrainy. Przedstawiamy, co wiadomo o celach tej politycznej inicjatywy.

Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał

Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał

19 sierpnia 2025, 17:59
Źródło:
Konkret24