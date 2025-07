Bakteria cholery, ludzie w kombinezonach i niemiecka policja. Przekaz podprogowy

Po tym, jak u pacjentki szczecińskiego szpitala wykryto bakterię cholery, przez internet przetacza się fala sugestii i komentarzy, jakoby miało to związek z migrantami - szczególnie tymi "przerzucanymi" z Niemiec do Polski. W tym kontekście publikowane są zdjęcia niemieckich funkcjonariuszy w kombinezonach. Wyjaśniamy tę manipulację.

Ponieważ dzieje się to w województwie zachodniopomorskim, internauci powiązali to zdarzenie z migrantami, którzy według prawicowych polityków mają masowo i nielegalnie przekraczać granicę polsko-niemiecką. W ten sposób powstają teorie, jakoby to właśnie migranci byli odpowiedzialni za pojawienie się cholery na zachodzie Polski. Ponadto łączy się to z rozpowszechnianym przez opozycję i Ruch Obrony Granic przekazem, że cudzoziemcy są "podrzucani" do Polski przez niemiecką policję - i tak owa teoria spiskowa pączkuje, zataczając coraz szersze kręgi.