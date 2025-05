Tusk o "polskim ataku na Westerplatte"? Skąd taka wersja

Wpis posła Konfederacji w zaledwie dwie godziny wygenerował 30 tys. wyświetleń, a oburzeni rzekomymi słowami Tuska internauci komentowali: "Czy on to powiedział naprawdę ??? Przecież to oznacza że natychmiast powinien podać się do dymisji..."; "W Niemczech mają inną historię kto by się spodziewał"; "Niemiecka wersja w ustach niemieckiego niewolnika"; "Kolejne przejęzyczenie? A może pogłos? Za dużo tych 'pomyłek'! Dziwnym trafem te 'pomyłki' zdarzają się akurat rządowi hołdu Tuskiego i koalicji polerującej UE i Berlinowi" (pisownia wszystkich postów oryginalna).