Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej

O powitaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lewiczynie na Mazowszu dwóch samochodów napisał pod koniec sierpnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Tyle że wozy do jednostki trafiły już jakiś czas temu.

Wywodzący się z Polskiego Stronnictwa Ludowego marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik 23 sierpnia na portalu X napisał: "100-lecie OSP w Lewiczynie. Druhowie powitali oficjalnie dwa wozy strażackie". Do posta załączył zdjęcie, na którym widać go stojącego w towarzystwie strażaków i innych polityków na tle tych wozów.

Post marszałka Struzika ze zdjęciem na tle wozów strażackich x.com

Pojazdy ratowniczo-gaśnicze, które widać na zdjęciu to Volvo FM 4x2 (po lewej) oraz Tatra T815-7 (po prawej). To, że OSP w Lewiczynie (wieś położona w gminie Belsk Duży w południowej części województwa mazowieckiego) posiada auta na wyposażeniu potwierdził Konkret24 Sławomir Musiałowski, inspektor w urzędzie gminy Belsk Duży.

Wozami chwali się Struzik, gmina i samorząd województwa

O wozach na jubileuszowych uroczystościach OSP napisał nie tylko Struzik, bo podobną informację można znaleźć na stronie internetowej gminy. Tam jednak poinformowano, że tego dnia odbyło się "wręczenie dowodów rejestracyjnych oraz kluczyków do dwóch niedawno pozyskanych przez jednostkę samochodów ratowniczo-gaśniczych".

A to nie wszystko, bo na stronie samorządu województwa mazowieckiego 25 sierpnia opublikowano komunikat zatytułowany "Dwa pojazdy dla OSP w Lewiczynie". W nim czytamy: "Dogodną okazją do przekazania pojazdów był setny jubileusz powstania jednostki. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Adam Struzik, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski oraz radni województwa: Magdalena Nowacka, Leszek Przybytniak i Piotr Papis".

Tak więc zarówno z wpisu Struzika, jak i z komunikatów gminy i województwa można wywnioskować, że strażacy-ochotnicy w Lewiczynie samochody dostali niedawno. Ale w rzeczywistości było inaczej. Wozy zostały powitane wcześniej. Oprócz tego co najmniej jeden z nich wykorzystywany był już kilkakrotnie do akcji ratowniczych.

Pierwsze auto powitano już na początku roku

Zacznijmy od auta firmy Volvo. Szukając informacji o nowym strażackim wozie tej marki w Lewiczynie można trafić na artykuł serwisu Remiza.pl. Został on opublikowany 26 stycznia i czytamy w nim, że "kilka dni temu Ochotnicza Straż Pożarna w Lewiczynie powitała swój nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy". Zamieszczono też zdjęcia samochodu. I faktycznie takie powitanie miało miejsce pod koniec stycznia, o czym informowała sama OSP w Lewiczynie na koncie na Facebooku.

Najpierw 18 stycznia opublikowano tam komunikat, w którym zaproszono mieszkańców, strażaków oraz sympatyków OSP w Lewiczynie do "przywitania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego". Z grafiki załączonej do posta dowiadujemy się, że to powitanie zaplanowano na 23 stycznia.

Oprócz tego 31 stycznia na ich profilu ukazał się film z tego wydarzenia. "23 styczeń 2025, ta data zapadnie długo w Naszej pamięci. W tym dniu odbyło się powitanie najnowocześniejszego samochodu jakim jest VOLVO FM 4x2" - napisano w jego opisie (pisownia oryginalna). Poinformowano także, że w przywitaniu pojazdu wziął udział, m.in. Leszek Przybytniak, czyli radny sejmiku województwa mazowieckiego, który wraz ze Struzikiem kilka miesięcy później pozował do zdjęć na tle pojazdów.

Zrzuty ekranu z Facebooka OSP w Lewiczynie pokazujące fragmenty filmu z powitania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo Facebook

Tak więc powitanie wozu miało miejsce ponad siedem miesięcy przed tym jak Struzik zrobił sobie na jego tle zdjęcie. Od tego czasu wóz był też wykorzystywany w akcjach - dowodem na to są wpisy na facebookowym profilu OSP.

Posty z Facebooka OSP w Lewiczynie, gdzie informowano o udziale wozu w akcjach strażackich Facebook

Drugi pojazd do OSP trafił miesiąc temu

Podobnie z samochodem firmy Tatra. Ten do jednostki dotarł kilka miesięcy po pierwszym wozie, ale znacznie wcześniej niż można wywnioskować z wpisu Adama Struzika. Bowiem powitanie samochodu pożarniczego przez strażaków i mieszkańców gminy odbyło się 25 lipca. Na wydarzenie OSP w Lewiczynie zapraszała już 18 lipca, a 29 lipca opublikowano post z relacją z niego. "25 lipca 2025, ta data zapadnie na długo w Naszej pamięci, jak i wszystkim mieszkańcom oraz sympatykom naszej jednostki. W tym dniu odbyło się długo wyczekiwane powitanie pierwszego w Polce, jak i na świecie (w takiej konfiguracji) samochodu TATRA T815-7, który będzie dbał o bezpieczeństwo naszych lokalnych mieszkańców ale i nie tylko z racji że jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" - napisano w poście (pisownia oryginalna). Oznaczono w nim także marszałka Struzika. Film dokumentujący powitanie samochodu ukazał się na Facebooku 15 sierpnia, czyli ponad tydzień przed wpisem polityka.

Zrzuty ekranu z Facebooka OSP w Lewiczynie pokazujące fragmenty filmu z powitania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Tatra Facebook

To, że OSP pojazdy otrzymało wcześniej niż sugeruje to post marszałka potwierdził również w rozmowie z Konkret24 Sławomir Musiałowski z urzędu gminy. A OSP w Lewiczynie w odpowiedzi na nasze pytanie od kiedy jednostka dysponuje wozami, odpowiedziała: "Średni samochód ratowniczo-gaśniczy został pozyskany w 2024 roku, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy został pozyskany w 2025 roku".

Wszystko wskazuje więc na to, że "powitanie", o którym napisał Struzik i o którym informowano na stronie internetowej gminy i samorządu województwa to jedynie wydarzenie polityczne. W Konkret24 w 2023 roku opisywaliśmy, jak to politycy Zjednoczonej Prawicy uczestniczyli uroczystościach "przekazywania" wozów strażackich - tylko że "przekazywali" wozy już użytkowane w danej jednostce, często przez wiele miesięcy.

