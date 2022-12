Na spotkaniu KOD-u słuchano hymnu ZSRR? Nie, to fejk

Na Twitterze rozpowszechniany jest filmik, na którym sędziowie Beata Morawiec, Waldemar Żurek i redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik wraz z publicznością słuchają na stojąco hymnu Związku Radzieckiego. We wpisie anonimowego konta, na którym opublikowano nagranie, można przeczytać: "Spotkanie KOD, sędzia Morawiec, Żurek, Michnik i hymn ZSRR. Powiedzcie proszę, że to fejk". W jeszcze innym wpisie dodano nie do końca zrozumiały podpis: "Pacholkow potomkiem rukich saldatow sedziowie na spotkaniu sluchaja ruskiego hymnu" (pisownia oryginalna).

Pierwszy z tweetów polubiło prawie 600 osób, a 350 podało go dalej. Wielu komentujących było oburzonych tym, co zobaczyli na nagraniu. "Chyba zwariowali na stare lata"; "Zdrajcy"; "O ile to prawda to te osoby powinny być w trybie natychmiastowym usunięte z polskiej polityki, osądzone i ukarane!"; "Jeśli to sie potwierdzi to ja nie wiem co myślę..."; "Niestety to prawda" - pisali (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Inni pytali jednak "skąd jest ten film i gdzie i kiedy był robiony?" lub pisali wprost, że nagranie zostało zmanipulowane: "To raczej fejk, film autentyczny, ale podkład już nie"; "W domu muzykę podkładasz??? Obrzydliwy fejk!!! Obrzydliwy".