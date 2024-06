"Polscy kibice 130 złotych za bilet, Ukraińcy za darmo"? Nieprawda

2 czerwca na jednym z kont na platformie X regularnie publikującym treści dezinformacyjne pojawiła się wpis o rzekomym darmowym wstępie dla kibiców z Ukrainy. Ma wydźwięk antyukraiński: "Suwałki: Potężny skandal po meczu siatkówki Polska-Ukraina. Okazało się, iż Ukraińcy mogli wejść na mecz ZA DARMO po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie Polacy musieli zapłacić za bilet aż 130 zł. Tak oto Polak staje się obywatelem drugiej kategorii..." (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Post do 4 czerwca ma prawie 398 tys. wyświetleń. Był on następnie powielany przez inne konta .

Antyukraińskie komentarze

Informacja o jakoby darmowych biletach dla ukraińskich kibiców stała się też pretekstem do wielu antyukraińskich wpisów. Obrażano w nich obywateli naszego wschodniego sąsiada i krytykowano Polskę za niesienie im pomocy. "Jesteśmy gośćmi na swojej ziemi. Obcokrajowcy są uprzywilejowani. Odpowiedzi na nasze dobro i wyrzeczenia widać na każdym kroku"; "To stara polska wada. Obcym wchodzimy bez mydła, rodaków kopiemy w d. W żadnym normalnym kraju taki numer by nie przeszedł"; "To nie jest skandal....to jest sk******stwo"; "Ile można sponsorować ten niewdzięczny naród"; "Polacy narzekają ale nadal wybierają tych, którzy te przywileje Ukraińcom przyznają"; "Tak jest wszędzie czy to w szkołach czy na imprezach masowych...my ogoszeni sługami ukr mamy dość...."; "Słudzy dają za darmo i nie dyskutują"; "Dyskryminacja Polaków"; "Skandal" - takie przykładowe komentarze znaleźliśmy.