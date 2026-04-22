Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polscy żołnierze salutują podczas hymnu Ukrainy. "Hańba"? Wręcz przeciwnie

|
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Polski Kontyngent Wojskowy ewakuowany z Iraku
Źródło: TVN24
"Ściągnąć mundury", "hańba", "zdrada" - tak internauci komentują zachowanie polskich żołnierzy widoczne na rozpowszechnianym w sieci filmie. Widać na nim, jak polscy żołnierze salutują podczas hymnu Ukrainy. Czy ta krytyka jest słuszna? Wyjaśniamy, czego nie wiedzą komentujący.

Ponad 40-sekundowe nagranie rozpowszechniane w mediach społecznościowych pokazuje fragment uroczystości państwowej odbywającej się przed jakimś budynkiem. Nie jest to aktualny film - w kadrze widać bowiem topniejący śnieg. Przed wejściem do budynku stoi czwórka żołnierzy: po lewej dwóch w polskich mundurach, po prawej dwóch w ukraińskich. Wokół są zgromadzeni cywilni goście uroczystości. W momencie, gdy zaczyna się hymn Ukrainy, dwaj żołnierze Wojska Polskiego zaczynają salutować, czyli oddawać honory. W tym samym czasie ukraińscy żołnierze uroczyście wciągają na maszt flagę swojej ojczyzny. Następnie kamera śledzi ruch podnoszonej flagi. Ta zawisa na szczycie masztu będącego tuż obok masztu z wciągniętą już wcześniej polską flagą. Napis u góry kadru głosi: "Lublin. 'Polscy' żołnierze salutują do ukraińskiego hymnu. Ściągnąć mundury wy p********i je**ne" (pisownia wszystkich postów oryginalna; cenzura przekleństw od redakcji).

Nagranie najpierw pojawiło się 19 kwietnia na TikToku, szybko przeszło na platformę X (generuje tysiące wyświetleń i setki podań dalej) oraz na Facebooka. Wpisom na tych dwóch ostatnich portalach towarzyszył wpis tej samej treści: "Ja pie**olę. Zdrada w biały dzień. I to w mundurach".

Oburzenie i wulgaryzmy - tak reagują internauci komentujący zachowanie polskich żołnierzy. Niesłusznie
Źródło: x.com

Nie tylko przedstawiona scena, ale i sam sposób prezentowania tego nagrania - z oskarżeniami wobec polskich żołnierzy - zwiększa oburzenie wśród komentujących. Dziwią się i sprzeciwiają, by salutowali oni podczas ukraińskiego hymnu. Takie zachowanie to według nich "brak szacunku" dla polskiego munduru, "wstyd", "hańba" czy nawet "zdrada".

Nie mają racji - nie wiedzą, że wstydem byłoby, gdyby polscy żołnierze zachowali się w tej sytuacji inaczej. Wyjaśniamy.

Lublin i obchody rocznicy inwazji na Ukrainę

Wideo, które tak rozpala dyskusję, przedstawia fragment uroczystości, które odbyły się przed budynkiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w centrum Lublina. Tam 24 lutego 2026 roku, w czwartą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, upamiętniono ofiary wojny w Ukrainie.

Wydarzenie relacjonował w sieci nie tylko Konsulat Ukrainy, ale i lokalne media, w tym Lublin24.pl, Kurier Lubelski i Lublin112.pl. Z ich relacji wynika, że wówczas pod konsulatem rozwinięto 20-metrową flagę ukraińsko-polską, uroczyście podniesiono na maszt flagi kolejno Polski i Ukrainy oraz odegrano hymny obu państw. W wydarzeniu wzięli udział m.in. konsul generalny Ukrainy Oleh Kuts oraz lokalni politycy, w tym wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch i zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach.

Lepszej jakości nagranie z samego momentu podniesienia flagi Ukrainy na maszt opublikował na Facebooku portal Lublin. Już wtedy w komentarzach pod nagraniem pojawiły się liczne pytania, wyrazy zdumienia i wulgarne uwagi na temat zachowania polskich żołnierzy.

Salut podczas hymnu innego państwa. "Zgodnie zasadami polskiego ceremoniału wojskowego"

Czy polski żołnierz powinien salutować - czyli oddawać hołd - symbolom innego państwa takim jak hymn i flaga? Sprawdziliśmy, co stanowi Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego z 2024 roku.

Zgodnie z punktem 53 tego regulaminu żołnierz oddaje honory m.in. "w czasie oficjalnego grania (odtwarzania) hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej" oraz "hymnu innego państwa". Tak więc zachowanie polskich żołnierzy podczas uroczystości w Lublinie spełniało regulaminowy wymóg: powinni byli oddawać honory podczas odgrywania hymnu Ukrainy.

PRAWDA
Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego zobowiązuje żołnierza do oddania honorów w czasie odtwarzania lub grania hymnu innego państwa
Źródło: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej

Ten sam dokument wyjaśnia, że "oddawanie honorów jest oznaką żołnierskiego szacunku dla tradycji, symboli (barw i znaków) narodowych i wojskowych oraz przełożonych lub wyższych stopniem wojskowym, a także przejawem koleżeństwa, dobrego wychowania, dyscypliny wojskowej i spoistości wojska". Dlatego oburzenie komentujących krążący film jest nieuzasadnione.

"Zachowanie żołnierzy Wojska Polskiego podczas uroczystości w Lublinie było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami polskiego ceremoniału wojskowego" - potwierdza w odpowiedzi na pytanie Konkret24 rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marek Pietrzak. I wyjaśnia:

Zgodnie z tymi zasadami żołnierze oddają honory podczas podnoszenia każdej flagi państwowej - zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i państwa sojuszniczego lub partnerskiego. Wynika to nie tylko z Regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego, ale również z utrwalonej praktyki ceremoniału wojskowego oraz zasad międzynarodowej etykiety wojskowej, które nakazują okazywanie szacunku symbolom innych państw.
płk Marek Pietrzak, Sztab Generalny Wojska Polskiego

Rzecznik dodaje, że "obowiązek oddania honorów fladze lub hymnowi innego państwa nie jest uzależniony od obecności przedstawicieli jego sił zbrojnych". "Wynika on z charakteru uroczystości oraz faktu prezentowania symboli państwowych. W przypadku uroczystości międzynarodowych żołnierze oddają honory zarówno własnym, jak i zagranicznym symbolom państwowym - niezależnie od tego, czy delegacja danego państwa jest obecna - tłumaczy.

Jednocześnie płk Pietrzak zwraca uwagę, że rozpowszechniane nagranie przedstawia wyłącznie moment podnoszenia flagi Ukrainy. "Na nagraniu widoczna jest już wcześniej podniesiona na maszt flaga Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie pokazano zachowania żołnierzy podczas jej podnoszenia, kiedy - zgodnie z obowiązującymi zasadami - również oddawane są honory" - zauważa rzecznik.

Żołnierze innych państw też oddają honory podczas polskiego hymnu

Czy takie gesty są odwzajemniane? Tak. Zagraniczni żołnierze oddają honory podczas odgrywania polskiego hymnu.

Pułkownik Marek Pietrzak pisze: "Analogiczna zasada obowiązuje w drugą stronę - podczas uroczystości w Polsce żołnierze państw goszczących oddają honory w trakcie odgrywania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podnoszenia polskiej flagi. Jest to powszechnie przyjęta praktyka wynikająca z zasad ceremoniału wojskowego oraz wzajemnego szacunku między państwami".

Można to zresztą zobaczyć na nagraniach dostępnych w sieci. Na przykład z 2024 roku z Łodzi, na filmie z pikniku z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. W wydarzeniu wzięli udział żołnierze z 1. Dywizji Kawalerii Armii Amerykańskiej stacjonującej w Polsce. Jeden z nich, stojąc na scenie podczas odśpiewania polskiego hymnu, salutował. Dokumentuje to relacja z wydarzenia opublikowana w serwisie YouTube.

Z kolei na nagraniach z obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2023 roku, podczas odgrywania "Mazurka Dąbrowskiego", widać nie tylko polskich żołnierzy, ale także przedstawicieli armii sojuszniczych. Za prezydentem Andrzejem Dudą i marszałek Sejmu Elżbietą Witek stoi m.in. żołnierz amerykański, a w kolejnym rzędzie – żołnierz niemiecki. Podczas polskiego hymnu obaj oddają honory, salutując razem z polskimi żołnierzami.

Podobną sytuację widać w relacji z obchodów tego samego święta w 2024 roku. W trakcie odegrania polskiego hymnu salutowali żołnierze zaproszonych sił sojuszniczych.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/lublin24

Udostępnij:
Tagi:
Wojsko Polskie, Ukraina, Lublin, Flaga
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica