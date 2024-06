Według części internautów większość Polaków nie pojedzie na wakacje z powodu braku pieniędzy. Ma to być spowodowane "efektem Tuska", czyli rządami koalicji 15 października, bo "jeszcze rok temu wszystkich było stać". Tyle że to błędne wnioski z badań.

"Ponad połowa Polaków nie pojedzie na wakacje. Nie mają za co" - te dwa zdania, będące w rzeczywistości tytułem artykułu na portalu Salon24.pl, są udostępniane w wielu wpisach w mediach społecznościowych. Autorzy postów często dodają do tej informacji komentarze krytyczne względem obecnego rządu. "Efekt Tuska"; "A jeszcze rok temu wszystkich było stać. Dla dzieci, ważne że kaczor nie rządzi. Niech się uczą co w życiu jest ważne"; "Może tak Tusk będzie organizował wakacyjne wyjazdy na szparagi do Niemiec", "Uśmiechnięta Polska cd. Podziękujmy Władzy" - pisali internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).