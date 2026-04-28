"Zniknęła tablica"? Muzeum Auschwitz tłumaczy

Auschwitz
Ilustrowany dziennik ocalałego z zagłady Alfreda Kantora w zbiorach Auschwitz-Birkenau
Źródło: Muzeum Auschwitz-Birkenau
"Trwa eliminacja pamięci" - alarmuje polityk Konfederacji Paweł Usiądek. Chodzi o tablice w Muzeum Auschwitz, które po remoncie nie wróciły na swoje miejsce. Narrację o "usuwaniu informacji o polskich więźniach" podchwycili internauci i niektóre serwisy. To manipulacja. Muzeum wyjaśnia, dlaczego tablice zdjęto i gdzie trafią.

27 kwietnia polityk Konfederacji Paweł Usiądek na platformie X napisał, że z Muzeum Auschwitz w trakcie prac remontowych "zniknęła tablica upamiętniająca Polaków". Polityk w emocjonalnym tonie przekonywał, że to dowód, iż "trwa eliminacja pamięci o polskich i chrześcijańskich ofiar Auschwitz" (pisownia postów oryginalna). Pisał o dwóch tablicach, które wisiały na ścianie bloku 15. Pierwsza upamiętnia bohaterów Armii Krajowej, druga - polskich harcerzy zamordowanych w obozie.

Polityk Konfederacji fałszywie przekonuje, że "trwa eliminacja pamięci" o polskich i chrześcijańskich ofiarach obozu
"Prace remontowe się zakończyły. Tablice nie wróciły" - informował polityk Konfederacji. Po czym przytoczył wyjaśnienie rzecznika muzeum, że "umieszczanie tablic na ścianach poobozowych budynków 'ingeruje w historyczną substancję'" - i zwrócił uwagę, że na bloku 27 "wisi tablica upamiętniająca cztery żydowskie więźniarki", a w Birkenau "stoi pomnik Romów i Sinti" oraz że w obozie "jest upamiętnienie francuskich Żydów". Na koniec apelował: "Tablice ofiar z AK i harcerzy muszą wrócić na blok 15". Post zilustrował grafiką przedstawiającą tablicę pamiątkową ze znakiem Polski Walczącej i napisem: "W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i ludziom niosącym pomoc więźniom". Jego wpis wygenerował ponad 170 tys. wyświetleń, ponad 3 tys. użytkowników X podało go dalej.

Jeden z internautów, który to zrobił, skomentował: "W Muzeum Auschwitz trwa usuwanie informacji o polskich więźniach. Niedawno prezesem Rady Nadzorczej Muzeum Auschwitz została Barbara Engelking. Żydówka, która uważa śmierć Polaka za rzecz nieważną". Ten wpis wyświetlono ponad 16 tys. razy. Inny internauta, również podając post Usiądka, napisał: "KL Auschwitz było obozem założonym dla Polaków. Natomiast zagłada żydów odbywała się KL Birkenau (Brzezinka) od roku 1942 bo to tam odbywały się selekcje i zagłada transportów żydów z Europy" (pisownia oryginalna).

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

Zuzanna Karczewska

Temat podchwyciły niektóre prawicowe serwisy - m.in. wpolsce.pl, tysol.pl. "Z Auschwitz znikają polskie symbole. 'Eliminacja pamięci' czy konieczność?"; "Z Muzeum Auschwitz zniknęła tablica upamiętniająca Polaków. 'Eliminacja pamięci'" - informowały w nagłówkach.

Nic dziwnego, że temat wywołał poruszenie wśród internautów. "Wielki skandal! Kto podjął taką decyzję?" - pytał jeden z nich. Inni twierdzili, że "władza prowadzi systemowe zafałszowywanie historii", a sytuacja opisywana przez polityka Konfederacji to "kolejny dowód na to, że w Auschwitz dokonuje się depolonizacji ofiar". Niektórzy domagali się reakcji prezydenta Karola Nawrockiego. Część powtarzała za Usiądkiem, że zdjęte tablice muszą wrócić na miejsce.

O co chodzi z tymi tablicami?

Gdzie i od kiedy wisiały obie tablice

Na terenie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau znajdują się liczne tablice upamiętniające i objaśniające najważniejsze miejsca, obiekty i wydarzenia, które dotyczą byłego obozu. Paweł Usiądek pisał o dwóch tablicach, które do niedawna wisiały na ścianie bloku 15. Pierwsza to pamiątkowa płyta "W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i ludziom niosącym pomoc więźniom", którą wmurowano 22 kwietnia 1995 roku, była więc w tym miejscu przez ponad trzy dekady. Tablicę tę odsłoniła Zofia Ochtułowicz-Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego.

Druga tablica, upamiętniająca ok. 500 harcerzy zamordowanych w obozie, została odsłonięta rok później - 14 czerwca 1996 roku, w 56. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz. "W hołdzie harcerzom i harcerkom, politycznym więźniom KL Auschwitz, wiernym do ostatka, żyjący druhowie" - napisano na płycie. Również wisiała na ścianie obok wejścia do bloku 15.

Dwie pamiątkowe tablice - w hołdzie bohaterom AK i harcerzom - które wisiały na ścianie bloku 15. w Muzeum Auschwitz. Zdjęcie z 2012 roku
Blok 15. - zwany polskim - mieści stałą wystawę poświęconą losom Polaków w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Ekspozycja składa się z dwóch części: "Polacy w KL Auschwitz" oraz "W cieniu zagłady - Oświęcim w czasie niemieckiej okupacji 1939-1945".

To nowa wystawa, otwarta 2 września 2025 roku - zastąpiła ona jedną z najstarszych ekspozycji muzeum pt. "Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939–1945", która była prezentowana od 1985 roku.

Muzeum tłumaczy: priorytetem "zachowanie autentyzmu poobozowego terenu"

Muzeum nie zaprzecza, że obie tablice zostały usunięte z dotychczasowych miejsc. Na pytanie Konkret24 o przyczyny takiej decyzji Paweł Sawicki, zastępca rzecznika prasowego Muzeum Auschwitz, odpowiada: "Różnego rodzaju tablice upamiętniające, które nie są w żaden sposób powiązane z konkretnymi miejscami na terenie byłego obozu, będą w tym roku poddawane konserwacji i stopniowo przenoszone do specjalnie utworzonej przestrzeni przy nowym Centrum Obsługi Odwiedzających".

Od połowy 2023 roku Centrum Obsługi Odwiedzających znajduje się przy ul. Więźniów Oświęcimia 55 - tam, gdzie rozpoczyna się zwiedzanie muzeum.

Sawicki wyjaśnia dalej, że inicjatorami tego typu upamiętnień (za pomocą tablic) w przeszłości były różne organizacje, a tablice umieszczano za zgodą dyrekcji muzeum. "Z zachowanych informacji wynika, iż najpewniej ostatnia tego typu tablica na historycznym budynku w obozie Auschwitz I została umieszczona w 1996 r. Później dyrekcja Muzeum podjęła decyzję o zaprzestaniu tej formy upamiętnienia" - informuje Paweł Sawicki.

Jak Grok neguje Holokaust i zaprzecza, że to robi. A potem zmienia zdanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak Grok neguje Holokaust i zaprzecza, że to robi. A potem zmienia zdanie

Michał Istel

Dlaczego jednak teraz zdecydowano się je usunąć z dotychczasowych lokalizacji? "W ostatnich dwóch dekadach kwestią priorytetową stało się zachowanie autentyzmu poobozowego terenu i wszystkich pozostałości związanych z niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz" - podkreśla Sawicki. I tłumaczy:

Z tego właśnie wynika decyzja o stopniowym przenoszeniu tego typu symbolicznych tablic w jedno konkretne miejsce - po to, by dalej spełniały tam swoją rolę upamiętniającą, jednak nie zaburzały tego, co stanowi o sile oddziaływania Miejsca Pamięci, czyli chronionej autentycznej poobozowej przestrzeni.
Paweł Sawicki, Muzeum Auschwitz

Muzeum odpowiada politykowi

Muzeum Auschwitz już 27 kwietnia zareagowało na post polityka Konfederacji. Odpowiedź na koncie placówki była podobna do tej, którą dostaliśmy my. "Priorytetem w działaniach Muzeum prowadzonych na autentycznym terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz jest zachowanie wszystkich oryginalnych poobozowych pozostałości" - napisano, tłumacząc, że służą temu prowadzone na szeroką skalę prace konserwatorskie.

Nieautentyczne obrazy o Auschwitz. Muzeum apeluje do internautów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nieautentyczne obrazy o Auschwitz. Muzeum apeluje do internautów

Polityka

Muzeum zapewniło, że zdaje sobie sprawę z "ogromnej wagi pamięci zawartej w tego typu tablicach". Dlatego "zdejmowane tablice i inne upamiętnienia będą poddawane zabiegom konserwatorskim, a następnie zostaną umieszczone w specjalnie dla nich dedykowanym miejscu" - podało. Celem jest, by te "szczególne ślady powojennej pamięci poświęconej różnym grupom Ofiar, czy też zdarzeniom z historii Auschwitz nadal odgrywały swoją rolę", ale bez "negatywnego wpływu na chronioną poobozową autentyczną przestrzeń".

Niezależnie więc od tego, jak oceniana jest decyzja kierownictwa muzeum o zmianie miejsca pamiątkowych tablic, forsowana przez część prawicowych polityków, mediów i internautów narracja o "depolonizacji muzeum", "usuwaniu informacji o polskich więźniach" czy "eliminacji pamięci" należy uznać za manipulowanie opinią publiczną. Bo nic nie wskazuje na to, by muzeum pozbywało się opisanych tu tablic.

Gabriela Sieczkowska
Czytaj także:
Katarzyna Tusk-Cudna
"Po co są zbiórki, skoro leczenie jest bezpłatne?". Co napisała córka Tuska
Michał Istel
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
FAŁSZ"Ogolił się na łyso"? Pokazał zdjęcie Trzaskowskiego, skutków nie przewidział
Michał Istel
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZ"Skradziony obraz" za plecami Zełenskiego? Co wisi na ścianie
Gabriela Sieczkowska
Nowy system oznaczania worków na śmieci od 1 maja nie będzie obowiązywał w całej Polsce
Od maja worki na śmieci z kodami? O co tu chodzi
Gabriela Sieczkowska
Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Bąkiewicz ma ustawę, która "powstrzyma pakt migracyjny". Dlaczego nie zadziała?
Michał Istel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
"Wniosek za 200 zł" i masz obywatelstwo? Co radził autor tego filmu
Michał Istel
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
"Zostały uznane za szkodniki". Obrońcy pszczół alarmują, my sprawdzamy projekt
Zuzanna Karczewska
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
"Zostań w domu, nie jeździj". To słowa Ursuli von der Leyen?
"Zostań w domu, nie jeździj". Ona naprawdę tak radzi?
Zuzanna Karczewska
Czy "wciąż są sędziami trybunału"?
Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
Renata Gluza
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
