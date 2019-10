Nie, to zdjęcie nie przedstawia olbrzymiego wieloryba przepływającego pod mostem

"Mam nieodparte wrażenie, że gdyby rybka machnęła ogonkiem, to bez problemu zmiotłaby ten most" - napisał w komentarzu do zdjęcia, które do dzisiaj polubiło blisko pół tysiąca użytkowników serwisu.

Długość mostu, długość wieloryba

Niektórzy komentujący grafikę najwyraźniej uwierzyli, że przedstawia prawdziwą sytuację. "To raczej ssak. A zdjęcie rzeczywiście robi wrażenie" - można przeczytać we wpisach pod zdjęciem.

Znacząca większość użytkowników Twittera nie miała jednak wątpliwości, że chodzi o profesjonalnie wykonaną pracę graficzną. "Płetwal błękitny zdaje się, że maksymalną długość ma koło 30m. Fotomontaż... dobrze zrobiony ale fotomontaż" - napisał jeden z komentujących.

W komentarzach można natrafić na interesującą wymianę zdań.