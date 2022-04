Andrzej Duda przemawiał na tle banderowskiej flagi? Sprawdzamy

Posty sugerujące, że prezydent Andrzej Duda wystąpił publicznie na tle banderowskiej flagi, pojawiły się w mediach społecznościowych wraz ze zdjęciem, które ma to udowadniać. Chodzi o czerwono-czarną flagę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-Banderowców i jej zbrojnego ramienia - Ukraińskiej Powstańczej Armii. Obie odpowiadały za zbrodnię wołyńską. Ta flaga do dziś jest wykorzystywana przez ukraińskich nacjonalistów.

Rosyjska propaganda temat zbrodni wołyńskiej wykorzystywała już wielokrotnie, długo przed inwazją na Ukrainę. Ostatnio na początku kwietnia próbowano wprowadzić "Wołyń" do trendów na Twitterze, np. porównując tę zbrodnię do masakry ludności cywilnej w Buczy. Była to jedna z odsłon dezinformacyjnego ataku adresowanego do Polaków.