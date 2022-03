"Cztery śmigłowce okupantów zostały wyeliminowane na Ukrainie"? To gra komputerowa

Helikopterom już dziękujemy" - napisał 24 marca jeden z użytkowników Twittera, załączając do posta trwający nieco ponad minutę film. Na nagraniu słychać odgłosy z pola walki, widzimy helikoptery jeden po drugim zestrzeliwane przez obronę przeciwlotniczą. Tylko ten wpis polubiło blisko 1600 użytkowników Twittera, prawie 450 podało go dalej. "Piorunem spadły"; "Tango down"; "Ze 100 mln dolarów spadło" - komentowali internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Filmik krążył na Twitterze również z opisem sugerującym, że pokazuje niedawne walki w Ukrainie. "Dziś rano cztery śmigłowce K-52 okupantów, zostały wyeliminowane przez obronę przeciwlotniczą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy w kierunku Chersoniu" - napisała jedna z internautek. Jej wpis nie jest już dostępny, ale zdążyło go polubić prawie 1500 użytkowników, a ponad 300 podało dalej.