Nancy Pelosi pod wpływem alkoholu? Fałszywe wideo rozpowszechniane w sieci

W nagraniu zamieszczono fragment wystąpienia Pelosi z 22 maja podczas konferencji zorganizowanej przez Center for American Progress [Centrum ds. Amerykańskiego Postępu], waszyngtońską instytucję zajmującą się badaniami ekonomicznymi i społecznymi.

"Czy ona jest pijana?"

Nancy Pelosi opowiada o konferencji organizowanej w Ogrodzie Różanym [w Białym Domu – red.]. Kongresmenka mówi flegmatycznie, z trudem formułując kolejne słowa. Zwraca uwagę także jej gestykulacja – ruchy dłoni wydają się powolne i nieporadne.

Najpopularniejszym komentarzem pod nagraniem z udziałem Pelosi jest ten zawierający sugestię, że jest ona pod wpływem alkoholu. "Ile drinków pani dziś wypiła?", "Czy ona jest pijana, czy ma zawał? Założę się, że demokraci są dumni ze swojej liderki" – pisali internauci.

Oryginalne nagranie wystąpienia Nancy Pelosi podczas konferencji Center for American Progress wyglądało jednak zupełnie inaczej. Jej wypowiedź można odtworzyć na stronach sieci telewizyjnej C-Span. Była ona spójna i klarowna, a mowa ciała nie sugerowała niedyspozycji kongresmenki.

Wideo spowolnione

Sprawę manipulacji nagraniem wystąpienia Nancy Pelosi obszernie opisał "The Washington Post". Autor artykułu w internetowej wersji dziennika przekonuje, że wideo zostało spowolnione o ok. 75 proc. Dodatkowo edycji został poddany głos kongresmenki, tak by mimo spowolnienia brzmiał naturalnie.

Do stworzenia podobnego efektu wykorzystuje się popularne płatne programy służące do edycji wideo. O tym jak skutecznym narzędziem dezinformacji może być spowolnienie, można się przekonać także bez posiadania abonamentu na profesjonalny program montażowy. Każde nagranie dostępne w serwisie YouTube można zobaczyć i odsłuchać spowolnione lub przyspieszone. Wystarczy kliknąć w znaczek "Ustawienia" widoczny w prawym dolnym rogu każdego wideo. W opcji "Prędkość odtwarzania" możemy wybrać spowolnienie do 25 proc. lub przyspieszenie do 200 proc.