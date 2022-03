Pierwsza restauracja Wujaszek Wania już otwarta w Rosji? Nie i raczej jej nie będzie

Setki tysięcy odtworzeń w mediach społecznościowych ma nagranie z rzekomego otwarcia pierwszej restauracji Wujaszek Wania w Rosji w miejscu dotychczasowego lokalu McDonald's. Lecz ani nowa sieć jeszcze nie ruszyła, ani film nie jest prawdziwy.

Na filmie widzimy restaurację z szyldem Wujaszek Wania, której wejście udekorowano balonami, a na całej witrynie wisi baner z napisem "Wkrótce otwarcie" i rysunkami frytek. Kolorystyka oprawy graficznej i logo przypominają markę McDonald's. Wiejący wiatr zrywa nagle baner, odkrywając widoczne teraz w witrynie prawdziwe logo McDonald's. Rozpowszechnianemu w sieci nagraniu towarzyszą komentarze typu: "Pierwsza restauracja Wujaszek Wania ma zostać otwarta w Rosji na miejscu McDonald's"; "Pierwsza restauracja Wujaszek Wania otwarta w Moskwie"; "#Ruskiepomysły".

Wpisy z nagraniem i błędnymi opisami Foto: Twitter

Film udostępniają zarówno ukraińskie profile - np. Euromaidan Press - jak i konta satyryczne typu Sputnik_Not. Dzięki temu dotarł do wielu odbiorców, tylko na twitterowym koncie Euromaidan Press obejrzało go ponad 250 tys. osób. Jednak nie pokazuje prawdy.

Sankcje uderzają w rosyjskich oligarchów i gospodarkę Rosji. "Ból będzie się wzmagać" Video: Fakty TVN

"Nie powinniście wierzyć we wszystko, co widzicie w internecie" Firma McDonald's w odpowiedzi na rosyjską agresję w Ukrainie zdecydowała 8 marca o zakończeniu działalności w Rosji. Wszystkie restauracje poza franczyzami zostały już zamknięte. Dwa dni później przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin powiedział, że restauracje McDonald's powinny zostać zastąpione przez rodzimą sieć pod nazwą Wujaszek Wania. 12 marca do rosyjskiego urzędu patentowego Rospatent wpłynął wniosek o rejestrację logotypu nowej sieci - literę "M" z oryginalnego logo McDonald's zmieniono na "B" w cyrylicy, co odpowiada polskiemu "W" (od nazwy Wujaszek Wania).

Logotyp sieci Wujaszek Wania zgłoszony 12 marca do Rospatentu Foto: Twitter

Właśnie to nowe logo widać nad drzwiami restauracji na popularnym filmiku - według internautów ma on rzekomo pokazywać przygotowania do otwarcia pierwszego lokalu marki Wujaszek Wania w Moskwie. Ale naprawdę przedstawia zamknięty lokal McDonald's w Sankt Petersburgu przy Prospekcie Moskiewskim.

Oryginalne nagranie pokazali niektórzy internauci komentujący fejkowy film. "A oto oryginalny film. Nie powinniście wierzyć we wszystko, co widzicie w internecie" - napisał jeden z nich. Manipulacja powstała w ten sposób, że na prawdziwe nagranie nałożono komputerowo logo marki Wujaszek Wania i baner zasłaniający witrynę.

Autorem tej animacji jest rosyjski grafik komputerowy używający pseudonimu Mazur Gleb. Nagranie opublikował 24 marca na swoim koncie na Instagramie, komentując: "Wujaszek Wania, kocham to" (nawiązanie do hasła reklamowego "McDonald's. I'm lovin' it"). Nie ukrywał, że użył animacji komputerowej, ponieważ do opisu dodał hasztagi: #animacja i #cg (computer graphics - grafika komputerowa).

Żeby podkreślić, że całość miała być żartem, autor w jednym z komentarzy dodał: "Byłem tam dzisiaj. Szczególnie spodobał mi się burger na korze brzozowej z zimnym sokiem brzozowym (poprosiłem bez lodu)". "Holding nie rozważa uruchomienia sieci lokali" Popularne w sieci nagranie nie może być prawdziwe również dlatego, że w Rosji nie otwarto jeszcze żadnej restauracji pod szyldem Wujaszek Wania. Wiele wskazuje na to, że szybko to nie nastąpi. Agencja RiA Nowosti poinformowała 17 marca, że holding spożywczy Ruspole, właściciel marki Wujaszek Wania, który złożył wniosek do Rospatentu, pracuje obecnie nad jego wycofaniem. "W tym momencie holding nie rozważa uruchomienia sieci lokali gastronomicznych, ale nie wyklucza takiego pomysł w przyszłości" – przekazało biuro prasowe Ruspole. Poinformowani też, że w holdingu prowadzone jest wewnętrzne śledztwo w sprawie złożenia wniosku. Obecnie więc jedynymi towarami produkowanymi pod marką Wujaszek Wania są konserwowane warzywa. Ich oficjalny logotyp wygląda tak: