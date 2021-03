Polska w ogonie Unii Europejskiej pod względem dziennie wykorzystywanych dawek szczepionki

W ostatnim tygodniu spadała w Polsce liczba wykorzystywanych dziennie dawek szczepionki na COVID-19 przypadająca na 100 mieszkańców - pod tym względem jesteśmy blisko końca w zestawieniu krajów Unii Europejskiej. Natomiast ze względu na liczbę wszystkich wykorzystanych do tej pory dawek przypadającą na 100 mieszkańców Polska zajmuje 14. miejsce w UE.

Ponad 5 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19 podano w Polsce do 23 marca rano. Pierwszą - 3 289 482 razy, drugą - 1 788 446 razy. Jednak tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 16 tys. nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu doby i śmierci blisko 400 osób z COVID-19. To pokazuje, że mimo szczepień pandemia w Polsce nie wyhamowuje. Tym bardziej obecnie w pełni zaszczepiono u nas tylko 4,7 proc. populacji. W Wielkiej Brytanii do 21 marca włącznie pierwszą dawkę otrzymało już prawie 28 mln osób, co stanowi 53,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju; drugą - 2,28 mln, czyli 4,3 proc. dorosłej populacji. Bilanse dotyczące nowych zakażeń na Wyspach pokazują ich spadek w ostatnich dniach, co - jak informuje Tvn24.pl - tłumaczy się jako efekt szybko prowadzonych szczepień. W Polsce brytyjska mutacja wirusa przynosi w tej chwili od 60 do nawet 80 proc. nowych zakażeń, stwierdził na konferencji prasowej 22 marca rzecznik rządu Piotr Mueller.

Mueller: na rozwój epidemii wpływa nie tylko kwestia przestrzegania obostrzeń, ale także brytyjska mutacja Video: tvn24

Tygodniowa średnia krocząca wskaźnika zaszczepienia: Polska w ogonie UE Jak wygląda stan szczepień na COVID-19 w krajach Unii Europejskiej i na świecie, redakcja Konkret24 sprawdza regularnie od stycznia, opierając się na danych z portalu Our World in Data publikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Pokazując liczbę dawek szczepionki przypadającą na 100 mieszkańców danego państwa (co określa się wskaźnikiem zaszczepienia), można porównać, jak wygląda tempo szczepień w poszczególnych krajach różniących się populacją. Przy czym liczba ta nie pokazuje ile osób otrzymała już też drugą dawkę. By pokazać, jak wygląda bieżąca sytuacja szczepień w danym kraju, warto przyjrzeć się tygodniowej średniej kroczącej wskaźnika zaszczepienia. Obrazuje, ile wykorzystanych dziennie dawek szczepionki przypadało średnio na 100 mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni (bo licząc sam wskaźnik zaszczepienia na 100 mieszkańców, przelicza się wszystkie wykorzystane do tej pory dawki). Tygodniowa średnia, śledzona w dłuższym czasie, pozwala ocenić, czy szczepionek przypadających na 100 mieszkańców przybywa i w jakim tempie. Wykres poniżej pokazuje, jak zmieniała się tygodniowa średnia krocząca wskaźnika zaszczepienia dla Polski od 29 grudnia 2020 roku do 21 marca 2021 roku (najnowsze dostępne dane). Jak informowaliśmy przed tygodniem, 14 marca ta tygodniowa średnia wynosiła 0,21. Od tego czasu jej wartość spadła i 21 marca wynosiła do 0,19. To znaczy, że w ciągu tygodnia ubywało podawanych szczepionek w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Dynamika tygodniowej średniej kroczącej wskaźnika zaszczepienia dla Polski - od 29 grudnia 2020 do 21 marca 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.com

Jaka wygląda ta średnia krocząca w państwach Unii Europejskiej? Najnowsze dane przestawiają stan na poniedziałek 22 marca (dla niektórych państw są starsze, w przypadku Holandii z 14 marca). Według nich średnia krocząca wskaźnika zaszczepienia dla Polski jest nie tylko niższa niż średnia unijna (0,22), ale też jest jedną z najniższych - zajmowaliśmy 24. miejsce. Za nami były tylko trzy kraje: Irlandia (0,18), Bułgaria (0,07) i Litwa (0,03). Na czele zestawienia jest tu Malta (0,76; dane z 21 marca), potem Węgry (0,55), Estonia (0,36), Finlandia i Luksemburg (po 0,35).

Tygodniowa średnia krocząca wskaźnika zaszczepienia w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 22 marca 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.com

Wskaźnik zaczepienia: Polska utrzymuje 14. miejsce w UE Sprawdziliśmy też, jak zmienił się sam wskaźnik zaszczepienia, czyli liczba wykorzystanych do tej pory wszystkich dawek szczepionki przypadająca na 100 mieszkańców danego dnia. Dane opublikowane na Our World in Data we wtorek 23 marca przedstawiają stan na poniedziałek 22 marca (dla części państw na 21, 20 lub 19 marca). Porównując je ze statystykami z 15 marca, okazuje się, że nadal jesteśmy poza pierwszą dziesiątką państw UE z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia, ale utrzymaliśmy zajmowane przed tygodniem 14. miejsce. Liderem w Unii była nadal Malta, a na świecie - Gibraltar, który jednak nie jest państwem, lecz brytyjskim terytorium zamorskim. 15 marca wskaźnik zaszczepienia wyniósł u nas 12,04 - był tylko niewiele wyższy niż dla całej Unii (11,67). Wyprzedzały nas takie kraje jak: Malta (28,6), Węgry (18,08), ale też Słowenia (12,59), Irlandia (12,57), Grecja (12,33) i Hiszpania (12,07).

Wskaźnik zaszczepienia w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 15 marca 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.com

22 marca w Polsce wskaźnik zaszczepienia wynosił 13,28 (pozycja Polski możne ulec zmianie wraz z pojawieniem się bieżących danych dla części krajów). Liderem pozostała Malta (33,05), na drugim miejscu nadal były Węgry (21,93), za nimi Estonia (16,92) i Dania (16,45). Przypomnijmy, w lutym br. węgierski rząd kupił szczepionkę chińskiej firmy Sinopharm oraz rosyjską szczepionkę Sputnik V. Ponadto kraj nadal otrzymuje preparaty zamówione w ramach umowy negocjowanej z producentami przez Komisję Europejską. Dla całej Unii wskaźnik wynosił 13,25, czyli ciągle nieco mniej niż dla Polski. Jak zmieniły się w ciągu tygodnia pozycje innych państw w zestawieniu? Awansowały Finlandia (z 9. na 6.), Austria (z 11. na 8), Włochy (z 18. na 15.), Portugalia (z 19. na 16.) i Czechy (z 23. na 19.).

Wskaźnik zaszczepienia w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 22 marca 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.com

Niżej niż przed tygodniem znalazły się: Cypr (spadek z 4. na 7.), Słowenia (z 7. na 10.), Irlandia (z 8. na 12.), Szwecja (z 15. na 20., tu najnowsze dane z 19 marca). Oprócz Polski na tym samym miejscu pozostały: Malta, Węgry (1. i 2. miejsce), Hiszpania (13.), Belgia (22.), Chorwacja (25), Litwa (26.), Bułgaria (27.). Polska na świecie: spadek z 39. na 47. miejsce Sprawdzamy także, jak Polska wypadała na tle wszystkich państw na świecie (tj. wśród 146 państw, których dane na ten temat podaje portal Our Wolrld in Data, są wśród nich małe terytoria zależne). Ostatnie analizy pokazywały, że z tygodnia na tydzień mieliśmy coraz niższą pozycję. 15 marca Polska zajmowała 39. miejsce na świecie względem liczby dawek szczepionki na 100 mieszkańców, a 22 marca spadliśmy na 47. miejsce. Na czele zestawienia był nadal Gibraltar ze wskaźnikiem zaszczepienia 157,82. Tuż za nim wciąż jest Izrael (112,99), Seszele (91,67 - stan na 18 marca) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (74,66,52). Na 12. miejscu utrzymała się Wielka Brytania (44,82), z 15. na 17. spadły Stany Zjednoczone (37,83).

Państwa z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia na świecie. Polska znalazła się na 47. miejscu (stan na 22 marca 2021). Foto: Our World in Data / ourworldindata.com

Pod względem liczby wszystkich wykonanych szczepień w światowej czołówce 22 marca były: Stany Zjednoczone - 126,51 mln,

Chiny - 74,96 mln (stan na 20 marca),

Indie - 48,49 mln,

Wielka Brytania - 30,28 mln,

Brazylia - 14,12 mln. Tego dnia pod względem liczby wszystkich wykonanych szczepień Polska zajęła 18. miejsce. Tydzień wcześniej byliśmy o jedną pozycję wyżej. Odsetek zaszczepionej populacji: spadek Polski z 19. na 24. Na portalu Our World in Data znajdziemy także informacje, jaki odsetek populacji danego państwa został w pełni zaszczepiony na COVID-19 (czyli wszystkimi wymaganymi dawkami szczepionki). Dostępne są dane dla 78 państw i terytoriów zależnych. Poniżej przedstawiamy pierwszą trzydziestkę państw/terytoriów zależnych, które 22 marca miały najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki na COVID-19. Pod tym względem liderem nadal pozostaje niewielki Gibraltar - już 68,4 proc. jego populacji w pełni zaszczepiono przeciw koronawirusowi. Za nim jest Izrael, gdzie także zaszczepiono już ponad połowę mieszkańców - 53,1 proc. Do 21 marca (najnowsze dostępne dane) w Polsce zaszczepiono w pełni około 4,7 proc. populacji. Dało nam to 24. miejsce na świecie. To spadek o pięć miejsc z 19. miejsca, które zajmowaliśmy tydzień temu.

Polska wśród 30 państw z najwyższym odsetkiem obywateli w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 (dane dostępne na 22 marca 2021) Foto: Our World in Data / ourworldindata.com