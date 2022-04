Samochody powywracane, a okna całe? Jak tłumaczą to świadkowie

Fotografia ukazuje żołnierza i piątkę dzieci idących ulicą, a w tle widać przewrócone samochody oraz budynki mieszkalne. O ile auta wyglądają, jakby były pozostałością jakiej bitwy, to budynki nie są zniszczone - ich elewacje i okna są całe. Tę fotografię opatrzono ironicznym opisem w języku angielskim: "Chcę kupić ukraińskie okna! Chciałbym złożyć zamówienie na te wysokiej jakości, super mocne okna z Ukrainy, które pozostały nienaruszone i nietknięte po wybuchu rosyjskiej bomby, która przewróciła wszystkie te samochody. Proszę dorzucić też trochę tego samego tynku, co na domu, który pozostał nieuszkodzony i czysty po eksplozji".

Ten podpis ma sugerować, że zdjęcia i filmy ze zniszczonej Ukrainy w rzeczywistości są ustawką, a ten kraj nie ponosi strat wojennych. Takie właśnie sugestie czytamy m.in. w komentarzach do polskich wpisów, w których rozpowszechniano ilustrację. "Super są te ukraińskie okna i szyby… No bo przecież to nie może być ustawka…"; "Ukraińce już takie ustawki odpier..., że, staje się to obraźliwe dla ludzi myślących"; "Cieszę się, że nie tylko mnie ten konflikt śmierdzi na kilometr. Tak jak wirus celebryta..." - to przykładowe reakcje na wpis z 22 kwietnia opublikowany na twitterowym koncie Sebastiana Rossa, członka rady krajowej partii KORWiN. Zebrał ponad 2 tys. polubień; ponad 500 razy podano go dalej.