Szczepienia na COVID-19: Polska na tle państw Unii Europejskiej

Polska jest w drugiej dziesiątce wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę szczepień na 100 mieszkańców kraju. Ostatnio - w zależności od dnia - zajmujemy 15. czy 16. pozycję. Lepiej wypadamy pod względem łącznej liczby wykonanych szczepień: 12 stycznia byliśmy na 11. miejscu na świecie oraz na czwartym w UE.

Podając 7 stycznia informację o 177,8 tys. zaszczepionych w Polsce, rząd napisał na stronie gov.pl: "Zajmujemy obecnie trzecie miejsce pod względem wykonywanych szczepień w Unii Europejskiej. W rankingu wyprzedzają nas tylko Niemcy i Włochy". Rzeczywiście, pod względem łącznej liczby zaszczepionych - podawanej na bieżąco na portalu Our World in Data prowadzonym przez zespół badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego - Polska była trzecia na 27 przedstawionych w zestawieniu państw UE. Dzień później znalazła się na miejscu czwartym. W środę 13 stycznia poseł PO Marcin Kierwiński mówił w porannym programie Tok FM: "Dziś tempo szczepień jest niesatysfakcjonujące. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jesteśmy na dwunastym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę szczepień. Jedenaście krajów szczepi lepiej i szybciej niż my". Jak sprawdziliśmy na Our World in Data, 12 stycznia Polska (257,8 tys. szczepień) była czwartym krajem UE z najwyższą liczbą szczepień. Wyprzedzały nas: Włochy (800 tys.), Niemcy (688,7 tys.) i Hiszpania (488,1 tys.).

Jednak do porównań, jak wygląda tempo szczepień w poszczególnych krajach, lepiej stosować statystyki liczb dawek szczepionki na 100 mieszkańców kraju - to jest porównywalny wskaźnik dla państw mających różnej wielkości populacje. Prezentujemy, jak zmieniała się pozycja Polski pod tym względem. W UE w przeliczeniu na 100 mieszkańców - wciąż w drugiej dziesiątce 13 stycznia portal Our World in Data podawał dane o szczepieniach z 47 państw świata, w tym z 27 z Unii Europejskiej. Przy czym trzeba pamiętać, że różne kraje różnie informują o przeprowadzonych szczepieniach: część przekazuje te informacje codziennie, inne tylko okresowe komunikaty. Dlatego liczby pokazywane danego dnia nie dla wszystkich krajów odnoszą się właśnie do niego, może występować przesunięcie. Przedstawiamy, ile dawek szczepionki na COVID-19 podano na 100 osób w krajach UE w dniach: 4, 7, 11 i 12 stycznia - i jak zmieniała się pozycja Polski w tym rankingu. Eksperci z Our World in Data zaznaczają, że liczonej pojedynczo w danym kraju dawki nie można porównywać z całkowitą liczbą osób zaszczepionych, bo większość szczepionek na COVID-19 wymaga podania dwóch dawek. 4 stycznia, gdy opublikowano pierwszy komunikat o liczbie szczepień w Polsce, byliśmy na 28. miejscu pod względem liczby zaszczepionych na 100 mieszkańców (wskaźnik: 0,13) na 47 państw prezentowanych na Our World in Data. To dawało nam 15. pozycję wśród 27 państw UE (dla krajów, które tego dnia nie opublikowały danych, portal pokazuje te za najbliższy dzień).

Wskaźnik szczepień na 100 mieszkańców w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 4 stycznia 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.org

7 stycznia Polska awansowała na 22. miejsce (0,42) wśród 47 prezentowanych państw. Wśród 27 państw UE zajmowała miejsce 12. Wyprzedzały nas m.in. Dania (1,82), Włochy (0,7), Niemcy (0,58), Słowenia (0,79) czy Hiszpania (0,44).

Wskaźnik szczepień na 100 mieszkańców w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 7 stycznia 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.org

11 stycznia Polska była na 26. miejscu (0,54) wśród 47 prezentowanych państw. Natomiast wśród 27 państw UE spadła na 16. miejsce. Wyprzedzały nas m.in. Słowenia (1,8), Litwa (0,93), Słowacja (0,58), Rumunia (0,65) czy Irlandia (0,71).

Wskaźnik szczepień na 100 mieszkańców w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 11 stycznia 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.org

12 stycznia Polska była na 23. miejscu (0,68) na 47 prezentowanych państw. Wśród 27 krajów UE nieco awansowała - na 15. miejsce. Wyprzedzały nas m.in. Portugalia (0,69), Węgry (0,81), Niemcy (0,82), Litwa (1), Hiszpania (1,04).

Wskaźnik szczepień na 100 mieszkańców w 27 państwach Unii Europejskiej - stan na 12 stycznia 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.org

W Izraelu zaszczepiony co piąty mieszkaniec Nieprzerwanie od 30 grudnia 2020 roku liderem zestawienia państw świata jest Izrael. 1 stycznia na 100 mieszkańców 11 było zaszczepionych, a 12 stycznia już dwukrotnie więcej - 22. Pierwsza piątka państw z najwyższym wskaźnikiem szczepień na 100 mieszkańców 12 stycznia wyglądała następująco: Izrael - 22,34

Zjednoczone Emiraty Arabskie - 12,9

Bahrajn - 5,75

Wielka Brytania - 4,19

Stany Zjednoczone - 2,82.

Jak kraje informują o szczepieniach W krajach Europy tempo szczepień jest różne. W Szwecji, gdzie liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa przekroczyła 12 stycznia pół miliona (506 866), tempo szczepień określono jako "niezadowalające". Szwedzki urząd zdrowia publicznego (Folkhälsomyndigheten) publikuje tygodniowe podsumowania szczepień. We Francji medycy, politycy i dziennikarze od początku stycznia krytycznie odnoszą się do procesu szczepień - wskazują na jego powolność i brak zaufania społeczeństwa do szczepień. "Kiedy USA, Izrael, Wielka Brytania, Niemcy galopują, Francja posuwa się naprzód w tempie ślimaka" – napisano w komentarzu redakcyjnym "Le Figaro". Służby medyczne Hiszpanii poinformowały, że pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zwiększyła się w kraju o ponad 25,4 tys. O ile od piątku do poniedziałku dzienna liczba ofiar wynosiła około 130, to podczas ostatnich 24 godzin zmarło 408 osób zakażonych. Lecz Hiszpania przyspieszyła ze szczepieniami. 4 stycznia wskaźnik zaszczepienia na 100 mieszkańców wynosił tam 0,18. W kolejnych dniach Hiszpania wyprzedziła nie tylko Polskę, ale i inne kraje. 12 stycznia wskaźnik w Hiszpanii wyniósł 1,04. Hiszpańskie ministerstwo zdrowia dokładnie podaje, ile dawek szczepionki dostarczono do poszczególnych krajów związkowych oraz ile zostało wykorzystanych. Dane te można ściągnąć ze strony ministerstwa w postaci pliku Excel. W Hiszpanii za proces szczepień odpowiadają wspólnoty autonomiczne. Szczególnie pełne informacje o tym, jak przebiega szczepienie w kraju, podaje Dania. Na stronie Statens Serum Institut publikowane są codzienne raporty pokazujące m.in. liczbę i odsetek osób w Danii, które zaszczepiono odpowiednio pierwszą i drugą dawką; liczbę zaszczepionych na poziomie regionalnym czy rozkład wieku osób zaszczepionych. Dane publikowane przez norweski instytut zdrowia publicznego (Folkehelseinstituttet) przedstawiają osobno liczbę osób zaszczepionych pierwszą i osobno drugą dawką szczepionki. Te o zaszczepionych pierwszą dawką podane są z podziałem na 11 okręgów i 356 gmin.

W Niemczech Instytut Roberta Kocha informuje na bieżąco, jaki jest wskaźnik wyszczepienia na COVID-19 na 1000 mieszkańców w poszczególnych krajach związkowych Foto: Instytut Roberta Kocha

W Niemczech Instytut Roberta Kocha (RKI) publikuje na swojej stronie mapę ilustrującą, ile wykonanych szczepień przypada na tysiąc mieszkańców landów. Osobny wykres przedstawia liczbę szczepień przeprowadzanych dziennie w całym kraju. Ponadto dane o szczepieniach są dostępne w formie pliku Excel gotowego do ściągnięcia. Znajdziemy tam szczegółowe informacje, jaka liczba osób została zaszczepiona w danym landzie z powodu: wskazania na wiek, wskazania medycznego ze względu na wykonywany zawód i z powodu mieszkania w domu opieki. Włochy, Kanada oraz finlandzki dziennik "Helsingin Sanomat" - publikują dane o szczepieniach w tych krajach na portalu GitHub, powszechnie używanym do hostowania projektów znajdujących się w otwartym dostępie. W Polsce źródłem informacji o przebiegu szczepień są twitterowe wpisy na rządowym koncie @szczepimysie. Są tam informacje o: łącznej liczbie wykonanych szczepień; liczbie dawek szczepionki dostarczonych do Polski, a w tym do punktów szczepień; o liczbie dawek zutylizowanych; o liczbie zaszczepionych, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. Łączna liczba szczepień - 11. miejsce na świecie Do 12 stycznia na całym świecie zaszczepiono na COVID-19 ponad 29,3 mln osób. W Polsce - 258,7 tys. Poniżej przedstawiamy zestawienie 30 państw, w których wykonano największą liczbę szczepień (za Our World in Data). 12 stycznia Polska była na miejscu 11., w UE - na czwartym.

30 państw na świecie z najwyższą liczbą szczepień - stan na 12 stycznia 2021 Foto: Our World in Data / ourworldindata.org