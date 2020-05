Zdjęcie z pogrzebu zmarłego na COVID-19 to "bez wątpienia fejk"? Nie, jest prawdziwe

"Photoshop", "Wstyd", "Bez wątpienia fejk"

Dwa pierwsze komentarze, które Facebook oznacza jako "najtrafniejsze" to: "Widać wyraźnie, że to photoshop, dlaczego agencja bezkarnie to publikuje? Wstyd" i "Przyjrzyjcie się uważnie, to zdjęcie jest zmontowane – photoshop".

Dalej niedowierzających komentarzy jest jeszcze więcej. Dla wielu osób argumentem na fałszywkę miał być m.in. fakt, że "tak nie wyglądają cmentarze w Rosji". "Co to za cmentarz? Nie bardzo wierzę w to zdjęcie. Przepraszam, ale cmentarze u nas wyglądają inaczej", "Nie ma takiego cmentarza w Sankt Petersburgu", "Bez wątpienia fejk. Jakoś wysoko, na górze to kopią?... A ziemia nie przypomina reszty cmentarza…" – pisali internauci.

Autor potwierdza

Wpis agencji TASS zawiera na tyle dużo informacji o fotografii, że ustalenie, skąd pochodzi, zajmuje niewiele więcej czasu niż napisanie komentarza o tym, że jest fotomontażem. Zgodnie z opisem, autorem jest fotograf agencji Reuters – Anton Waganow.

Na tej podstawie można znaleźć jego zdjęcia na stronie agencji, gdzie wywołujące dyskusję fotografia została opublikowana m.in. w fotorelacji zatytułowanej "grzebanie ofiar koronawirusa". Fotografia Waganowa otrzymała podpis: "Żałobnicy zbierają się w pobliżu grabarzy z założonymi środkami ochrony osobistej, gdy ci grzebią ofiarę infekcji koronawirusowej w specjalnej części cmentarza na obrzeżach Sankt Petersburga".

Zgodnie z opisem została wykonana 5 maja, a więc w ten sam dzień, w którym opublikował ją TASS.