Amerykański instytut dowiódł, że "homoseksualizm jest w 94 proc. chorobą psychiczną"? To fałsz

"Badania instytutu seksuologii w Kinsey (USA) na podstawie wieloletnich badań stwierdziły że homoseksualizm jest w 94 proc. chorobą psychiczną! Nie mam więcej pytań" - ogłosił 30 listopada jeden z użytkowników Twittera (pisownia wpisów oryginalna). Jego twitt zyskał 2,3 tys. polubień i blisko 850 podań dalej. W dyskusji wywołanej przez internautę pojawiło się ponad 150 głosów. "Dawno tak mówiłam to mnie wyśmiewali"; "A ktoś miał jakieś wątpliwości co do tego?"; "Oczywista oczywistosc" - brzmiały niektóre komentarze. Na Twitterze tego samego dnia pojawił się jeszcze jeden post o podobnej treści - miał 1,4 tys. polubień i blisko 400 razy podano go dalej.