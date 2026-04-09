"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje

Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
Walki na Bliskim Wschodzie: potężna fala dezinformacji i propagandy
Źródło: Fakty TVN
Mimo zawieszenia broni między USA a Iranem walki na Bliskim Wschodzie wciąż trwają. W sieci krąży wiele nagrań mających przedstawiać ataki wojska czy wymiany ognia - wśród nich film rzekomo pokazujący, jak irańskie drony atakują Amerykanów. Przedstawia jednak inną sytuację.

Porozumienie o zawieszeniu broni nie obejmuje Libanu, gdzie Izrael kontynuuje operacje przeciwko Hezbollahowi. Rozmowy pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem mają się rozpocząć w Islamabadzie w piątek 10 kwietnia. W ostatnich dniach uwagę internautów przykuło nagranie mające przedstawiać sytuację, gdy izraelskie drony ostrzeliwują amerykańskich żołnierzy. "Biada żołnierzom amerykańskim, którzy chcieli wkroczyć do Iranu. Irańskie drony skosiły żołnierzy…" – przekonuje jeden z użytkowników platformy X, który opublikował materiał.

Nagranie trwa 30 sekund, wykonano je z góry. Obraz jest czarno-biały, typowy dla kamery noktowizyjnej. Na środku kadru widać celownik, obraz pokazuje poruszające się na jakimś obszarze postaci. Nagle pojawiają się rozbłyski światła sugerujące wybuchy, a postaci rozbiegają się, unikając ostrzału. Widać jednak, że część osób została trafiona. W tle słychać odgłosy wystrzałów i fragmenty rozmowy po angielsku.

FAŁSZ
Wideo mające pokazywać, jak irańskie drony ostrzeliwują amerykańskich żołnierzy, tylko na jednym koncie wyświetlono ponad 40 tys. razy
Źródło: x.com

Niektórzy internauci zauważali w komentarzach, że nagranie krąży też z innym opisem. "Kurka, widziałem ten filmik z odwrotną interpretacją". Niektórzy przekonywali, że na nagraniu widać "podejście irańskich żołnierzy do zestrzelonego pilota" (amerykańskiego - red.). Nawiązywali do doniesień o uratowaniu z Iranu oficera armii USA, drugiego członka załogi myśliwca F-15E zestrzelonego 3 kwietnia przez Irańczyków. Inni zauważali, że w tle słychać głosy po angielsku - więc jest to "nagranie z amerykańskiego sprzętu". Pojawiły się nawet opinie, że to fragment popularnej gry Call of Duty.

Intuicje internautów okazały się trafne. Informacja o irańskim ataku dronów na Amerykanów to fake news.

Kto tu kogo i kiedy atakuje

Film nie ma nic wspólnego z aktualnym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jego znacznie dłuższa, 15-minutowa wersja od lat jest bowiem dostępna w sieci.

Najstarsza wersja nagrania, do której dotarliśmy - datowana na lipiec 2012 roku - pochodzi ze strony Military.com, poświęconej informacjom o żołnierzach i weteranach amerykańskiej armii. Z opisu wynika, że wideo powstało podczas operacji USA w Afganistanie z 2009 roku. "Śmigłowce Apache eliminują pluton talibów przygotowujących zasadzkę na patrol amerykańskich sił specjalnych" - czytamy na stronie.

PRAWDA
Nagranie przedstawia starcia wojsk USA z talibami w Afganistanie w 2009 roku
Źródło: military.com

To samo nagranie w 2012 i 2016 roku opublikowano w serwisie YouTube. Tam również opisy wyjaśniały, że pokazuje ostrzał talibskich bojowników z amerykańskich śmigłowców Apache.

Teraz film jest znowu rozpowszechniany - głównie przez arabskie i anglojęzyczne konta - w związku z akcją Amerykanów, którzy ratowali załogę zestrzelonego myśliwca F-15E. Jest elementem dezinformacji wojennej, o czym ostrzegała arabska redakcja fact-checkingowa Misbar.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: x.com

ManipulacjaDezinformacjaFake NewsKonflikt na Bliskim WschodzieUSA
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
