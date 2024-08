"W tak kobiecym sporcie udawać kobietę"; "te igrzyska są tak żałosne, że brak słów" - piszą oburzeni internauci w reakcji na post sugerujący, że w Paryżu mężczyzna startował w gimnastyce artystycznej kobiet. Zostali wprowadzeni w błąd, bo film nie pochodzi z igrzysk. A oburzenie jest nakręcane hejtem, który podczas igrzysk dotyka osoby transpłciowe. Jednak Cristofer Benítez do nich nie należy.

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jednym z tematów chętnie podchwytywanym przez opinię publiczną i w internetowych dyskusjach - także przez polskich polityków - jest transpłciowość niektórych zawodniczek i to, czy powinny być dopuszczane do startu z kobietami. Najgłośniejsza była sprawa bokserki z Algierii Imane Khelif po tym, jak walcząca z nią Włoszka Angela Carini zrezygnowała po 46 sekundach i nie podziękowała przeciwniczce za pojedynek. 25-letnia Khelif wzbudza kontrowersje, bo np. podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w New Delhi została zawieszona na kilka godzin przed finałowym pojedynkiem, ponieważ nie przeszła badania na poziom testosteronu. Jednak zachowanie Włoszki w Paryżu wywołało ogromną falę hejtu wobec zawodniczki w Algierii i komentarzy, że jest mężczyzną. W obronie Algierki stanął MKOl. "Algierska bokserka urodziła się kobietą, była zarejestrowana jako kobieta, żyła jako kobieta, boksowała jako kobieta i ma kobiecy paszport" - oświadczył 3 sierpnia rzecznik prasowy MKOl Mark Adams.

Lecz często uwagi o transpłciowości zawodniczek są bezpodstawne, a dotyczą tych sportsmenek, które po prostu okazały się lepsze. W Polsce takie zarzuty padły pod adresem przeciwniczki naszej judoczki Angeliki Szymańskiej - po tym, jak Prisca Awiti Alcaraz z Meksyku pokonała Polkę, pozbawiając ją szans na olimpijski medal. Po walce m.in. politycy opozycji - w tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński - posądzali Awiti Alcaraz, że jest mężczyzną i nie powinna rywalizować z kobietami. Doszło do tego, że sama Szymańska zareagowała i stanęła w obronie Meksykanki. "Nie akceptuję i nie popieram żadnych form hejtu, który spływa na moją przeciwniczkę. W jej przypadku wszelkie oskarżenia i insynuacje są nietrafione" - oświadczyła na Facebooku.

Internauci: "to jest koleś, który udaje kobietę", "chłopy zmieniają się w baby, by wygrywać"

W sieci rozpowszechniane są więc teraz zdjęcia, na których postaci zawodniczek igrzysk są przerabiane tak, by miały męskie rysy; od homofobicznych komentarzy na temat startujących pań. W tej właśnie atmosferze popularność zyskał post opublikowany 31 lipca przez anonimową internautkę, która zamieściła nagranie z mężczyzną ubranym w gimnastyczny trykot koloru cielistego ozdobiony kryształkami. "To jest koleś, który udaje kobietę bo nie ma jaj z3eby rywalizować z facetami i nie zapraszam do dyskusji bo takie są fakty" - stwierdziła (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Na trwającym ponad minutę filmie oglądamy gimnastyka: pewnie wchodzi na scenę i rozpoczyna solowy występ gimnastyki artystycznej. W tle słychać muzykę i głos lektora (mówi w języku francuskim), u dołu ekranu wyświecają się francuskie napisy. W lewym dolnym rogu widać logo platformy Tik Tok i nazwę użytkownika @elia.covii - co może świadczyć, że to konto jest źródłem nagrania. Post wygenerował przez trzy dni ponad 320 tys. wyświetleń, 2 tys. polubień, ponad 300 razy podano go dalej.

FAŁSZ Wprowadzający w błąd post opublikowany 31 lipca w serwisie X x.com

Wielu internatów - wobec tego, co pojawia się ostatnio w sieci - zrozumiała, że mężczyzna wystąpił na igrzyskach w Paryżu i rywalizował z kobietami. Nie szczędzili krytycznych komentarzy: "Ta olimpiada to jeden wielki blamaż..."; "Kolejna zawodniczka? Te igrzyska to jakaś farsa. A Francja od pewnego momentu specjalizuje się w upadkach"; "Ja pie***le...Nic mi tu nie pasuje, może niech zorganizują olimpiadę dla dewiantów i już..."; "Ale czemu kobiety które uważają się za mężczyzn nie rywalizują z nimi na olimpiadzie ciekawe"; "Te igrzyska są tak żałosne że brak słów. Chłopy zmieniają się w baby, by wygrywać"; "W tak kobiecym sporcie udawać kobietę. Cóż za niesamowita odwaga" - komentowali (cenzura przekleństw od redakcji).

"Zrobili męską, czy on w damskiej startuje?"; "Dlaczego udaje?, wygląda zupełnie jak mężczyzna" - pytali niektórzy.

Inni ostrzegali: "Fejk"; "Ale przecież to jest nagranie z 2022 z męskich zawodów gimnastyki artystycznej Euskalgym 2022, Christopher Benitez jest kwalifikowany do zawodów jako mężczyzna, o czym mówi filmik, który sami podajecie..."; "To filmik z zawodów męskich nie kobiecych ale uprzedzona kobita nie sprawdziła tylko wstawia i sieje hejt".

Sprawdziliśmy, skąd pochodzi nagranie, które wykorzystano rzeczywiście do manipulacji i nakręcania hejtu w sieci.

"Publiczność była zaskoczona, gdy zobaczyła Cristofera występującego w błyszczącym stroju"

Najpierw wyjaśnienie: nie ma męskiej gimnastyki artystycznej na tegorocznych igrzyskach w Paryżu. Tylko kobiety rywalizują w tej dyscyplinie - indywidualnie i drużynowo - co można sprawdzić na stronie imprezy. Gimnastyka artystyczna polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastyczno-akrobatycznych do muzyki. Zawodniczki prezentują je z wykorzystaniem piłki, wstążki, obręczy, skakanki lub maczug.

Przy czym poza Polską gimnastyka artystyczna znana jest jako gimnastyka rytmiczna (ang. rhythm gymnastics). Pod pojęciem gimnastyki artystycznej (ang. artistic gymnastics) w innych krajach rozumie się gimnastykę sportową, w której przedstawia się krótkie układy ćwiczeń na planszy lub z wykorzystaniem przyrządów (drążka, kółek, równoważni). W tej drugiej dyscyplinie w Paryżu rywalizują zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Wideo z powyższego postu rzeczywiście nie ma nic wspólnego z igrzyskami olimpijskimi. Ten sam materiał opublikowano na Tik Toku ponad miesiąc przed rozpoczęciem imprezy w Paryżu: 21 czerwca 2024 roku.

Lektor w nagraniu nie potwierdza, by mężczyzna konkurował z kobietami. Oto tłumaczenie jego słów: "Wszyscy śmiali się z tego człowieka, bo uprawiał sport przeznaczony dla kobiet, a to, co publiczność zrobiła mu po występie, było haniebne. Cristofer Benítez jest sportowcem, który wyróżnia się w dyscyplinie gimnastyki artystycznej - sporcie tradycyjnie kojarzonym z kobietami. Gimnastyka artystyczna łączy w sobie elementy tańca gimnastycznego i manipulacji przedmiotami takimi jak wstążka czy obręcz. Bénitez chce się przyczynić do przełamania stereotypów związanych z płcią i promować akceptację oraz uznanie dla męskiej gimnastyki artystycznej. Publiczność była zaskoczona, gdy zobaczyła Christophera występującego w błyszczącym stroju - duża część oglądających wygwizdała go i obrzuciła obelgami pod koniec występu. Niektórzy na portalach społecznościowych sugerowali, by go fizycznie zaatakować. Po opublikowaniu w sieci jego występu spotkał się z falą nienawiści, oskarżano go o przynoszenie wstydu sportowi i swojemu krajowi. Co ty o tym sądzisz?".

Mężczyzna z nagrania to hiszpański gimnastyk Cristofer Benítez. Startuje w zawodach w męskiej gimnastyce artystycznej w Hiszpanii nie od dziś. Wideo pokazuje jego występ podczas zawodów Euskalgym w 2022 roku w Hiszpanii. Benítez rywalizował wtedy oczywiście z mężczyznami, nie z kobietami.

PRAWDA Występ hiszpańskiego gimnastyka Cristofera Beníteza w 2022 roku youtube.com/@aliciamino7295

W serwisie YouTube można obejrzeć nagranie z jego całego występu. Materiał opublikowano 9 listopada 2022 roku. Występy 12 innych zawodników w gimnastyce artystycznej też są dostępne na YouTube.

Cristofer Benítez: może za 10 lub 12 lat będzie to dyscyplina olimpijska

Cristofer Benítez pochodzi z Teneryfy, od lat promuje rozwój męskiej gimnastyki artystycznej. Postuluje, by mężczyźni mogli startować w tej dyscyplinie także na igrzyskach olimpijskich. "Nie sądzę, aby udało nam się dotrzeć do Paryża w 2024 roku. Myślę, że w ciągu 10 lub 12 lat może się to udać, ale będzie to trudne" - mówił w 2021 roku redakcji hiszpańskiego portalu El Diario. Opowiadał, że uprawia gimnastykę od ponad 15 lat, zaczął jeszcze jako chłopiec i nie było łatwo. Rozważał rezygnację. "Mieliśmy bardzo zły czas. Weszliśmy w świat, w którym nie do pomyślenia było, że w tej dyscyplinie będą mężczyźni" - mówił. Twierdził, że był nękany przez trenerki i obrażany na korytarzach w szkole średniej.

O hiszpańskim gimnastyku było bowiem głośno już w 2021 roku, gdy jeden z jego występów publicznie skrytykowała rosyjska łyżwiarka Tatiana Nawka, dwukrotna mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska z 2006 roku w konkurencji par tanecznych. Po tym, jak oświadczyła, że "gimnastyka to sport kobiecy" i "moje dzieci nigdy tego nie zobaczą", wideo z występem Beníteza stało się wiralem, a gimnastyk otrzymał wiele głosów wsparcia.

Gimnastyka artystyczna mężczyzn rozwija się głównie w Hiszpanii i Francji. Tam dopuszczono mężczyzn do startu w zawodach, na których prezentują układy podobne do tych, które wykonują kobiety (za: TVP Sport). W Japonii popularnością cieszy się nieco inna odmiana gimnastyki artystycznej mężczyzn. Jest "to pokaz muskulatury i szybkości, a także akrobacje" - wyjaśniała w 2021 roku Associated Press (AP).