Przymusowe szczepienia pomysłem Billa Gatesa na walkę z emisją CO2? Nieprawda

Jeden z internautów twierdzi, że Bill Gates rzekomo jest autorem artykułu, w którym prezentuje pomysł, by poprzez przymusowe szczepienia doprowadzić do zmniejszenia liczby ludności, a w konsekwencji - do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nieprawdziwy okazuje się nie tylko sam przekaz o napisaniu tekstu przez Gatesa, ale także stawiane wobec niego zarzuty. Wyjaśniamy.

Na zamieszczonym w serwisie X zdjęciu kobieta pokazuje pierwszą stronę gazety - trzyma ją wysoko, zasłaniając większość twarzy, w zasadzie widać tylko brwi, czoło, trochę włosów. Na "jedynce" gazety widać winietę z tytułem "The Sovereign Independent" oraz nagłówek artykułu "Wyludnienie poprzez przymusowe szczepienia: metoda na zerową emisję" (ang. "Depopulation Through Forced Vaccination: The Zero Carbon Solution!". Obok jest fotografia Billa Gatesa. Na zdjęciu można jeszcze zobaczyć informację, że w środku gazety jest specjalny dodatek o śledztwie w sprawie zamachów z 11 września 2001 roku. Poza tym ze zdjęcia z trudem można odczytać więcej, bo jest niskiej jakości.

Publikujący fotografię użytkownik serwisu X napisał: "Ta kobieta trzyma gazetę, którą prowadzi od 2011 roku Artykuł zawiera artykuł Billa Gatesa zatytułowany 'Wyludnienie w wyniku przymusowych szczepień'. Gates uważa, że ​​byłoby to 'najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie' Nikt wtedy zbytnio się nad tym nie zastanawiał" (pisownia oryginalna). Jego wpis do 12 lipca miał 34 tys. wyświetleń, ponad 440 razy podano go dalej, polubiono go też ponad 940 razy. Zdjęcie w kilkunastu kopiach pojawiło się także również Facebooku, gdzie zamieszczano także zrzut ekranu z wpisem z X.

FAŁSZ Wpis z serwisu X o kolejnej teorii spiskowej dotyczącej Billa Gatesa. Przedsiębiorca i filantrop rzekomo miał wprowadzac szczepienia w celu depopulacji. X.com

"Niestety, to już się dzieje. Zaangażowali w to autorytety medyczne, celebrytów, środki masowego przekazu i polityków 'za kasę'. W tym ludobójstwie ludzi prześcignęli Josefa Mengele. Nie musieli zamykać ludzi w obozach, ażeby wstrzyknąć im toksyczną szczepionkę, sami się zgłosili."; "Jemu niech wszczepią parę zastrzyków"; "Dlaczego on jeszcze nie siedzi??" - pisali oburzeni internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Pod postem pojawiły się także krytyczne komentarze: "Oczywista bzdura"; "kłamstwo"; "Te wasze teorie spiskowe". To ci internauci mają rację co do zamieszczonego przekazu.

Cytat prawdziwy, ale wyrywany z kontekstu

Tak jak napisaliśmy wyżej, gazeta widoczna na zdjęciu to "The Sovereign Independent". Na łamach tego irlandzkiego tabloidu, rzeczywiście w czerwcu 2011 roku ukazał się artykuł, który zatytułowano "Wyludnienie poprzez przymusowe szczepienia: metoda na zerową emisję". Jego zarchiwizowana wersja wciąż jest dostępna w sieci.

Jak informował amerykański serwis fact-checkingowy Snopes już w 2021 roku, "The Sovereign Independent" znany był z publikowania fałszywych, wprowadzających błąd treści i teorii spiskowych. W artykule Snopes czytamy, że tabloid był wydawany od 2009 roku (a nie od 2011 roku, ja można przeczytać w cytowanym poście na X - red.) i od tamtego czasu wielokrotnie publikował treści nieprawdziwe, sensacyjne i związane z różnymi teoriami spiskowymi. Zaprzestał publikowania prawdopodobnie w 2014 roku - z tego roku pochodzą ostatnie linki zamieszczone na stronie internetowej.

W tym samym wydaniu gazety m.in. opublikowano także tekst "10 faktów, które dowodzą, że bajka o Bin Ladenie jest zmyślona". Autorzy tego artykułu dowodzą, że informacje o śmierci założyciela Al-Kaidy są nieprawdziwe.

Choć z teraz krążącego zdjęcia poza tytułami trudno wiele odczytać, to jakość zachowanego zrzutu ekranu w archiwum internetowym pozwala na zapoznanie się z treścią artykułu. Obok tytułu tekstu znajduje się zdjęcie Billa Gatesa podpisane jako Billy "Zabójca dzieci" Gates. Po lewej stronie wizerunku umieszczony jest cytat (wyimek) ze słów amerykańskiego filantropa: "Dzisiaj na świecie żyje 6,8 miliarda ludzi. Wkrótce to będzie 9 miliardów. Jeżeli teraz wykonamy naprawdę dobrą robotę w zakresie szczepień, opieki zdrowotnej i usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, obniżymy tę liczbę o może 10 albo 15 procent". To ten cytat ma być potwierdzeniem na rzekomy plan Gatesa zabijania ludzi poprzez szczepienia. Bill Gates nie jest jednak autorem artykuły, jak przekonuje polski internauta, a użyty cytat jest autentyczny, lecz został całkowicie wyrwany z kontekstu.

Jako autorka artykułu podpisana jest Rachel Windeer (jej nazwisko jest niemożliwe do odczytania na teraz krążącej kopii zdjęcia). Jej imię i nazwisko znajduje się pod zdjęciem Gatesa, nad pierwszą częścią właściwego tekstu. Mimo tego część polskich internautów nadal twierdzi, że napisał go założyciel Microsoftu.

Artykuł z czerwca 2011 roku ma jednoznaczny przekaz: szczepionki to oszustwo. Jako uzasadnienie tej tezy zostaje przywołany przykład szczepień na odrę, choć nie znamy źródła danych - autorka pisze o "pismach medycznych", nie wymienia ich tytułów. "Śmiertelność z powodu zachorowań na odrę spadła o 98 proc. w latach 1915-1958, jeszcze przed wprowadzeniem jakichkolwiek szczepień. W latach 1988 i 1989 odpowiednio 69 proc. i 89 proc. przypadków u amerykańskich dzieci w wieku szkolnym to były dzieci zaszczepione! W 1995 roku 56 proc. WSZYSTKICH przypadków odry w Ameryce to ludzie zaszczepieni" - twierdzi autorka.

"Sprawdźcie na to sami! Wszystkie inne twierdzenia dotyczące szczepień i tego, że za ich pomocą wyleczono lub wyeliminowano choroby, opierają się na podobnym schemacie" - dodaje. Autorka przekonuje, że za zmniejszeniem liczby zachorowań na różne choroby stoi większa dbałość o higienę, czysta woda i zdrowe odżywianie. W tekście czytamy, że szczepionki są oszustwem i narzędziem do wzbogacania się w rękach producentów leków. W dalszej części autorka pisze, że szczepionki wprowadzono po to, by ludzie za ich sprawą chorowali i nie dożywali wieku emerytalnego, w związku z czym nie trzeba będzie im wypłacać świadczeń emerytalnych. Jednocześnie praktyki depopulacje rzekomo są promowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Billa Gatesa. Co więcej - to szczepionka na polio ma być odpowiedzialna za wzrost przypadków zachorowań na raka. Na koniec autorka przypomina słowa Gatesa, o rzekomym planie zmniejszenia liczby ludności przez szczepienia - przypomina wystąpienie Gatesa na konferencji TED w 2010 roku (więcej o nim i kontekście w dalszej części artykułu).

Dalej autorka przekonuje, że codzienne życie innych ludzi nie interesuje "elit globalistycznych". Ty i ja nie jesteśmy już potrzebni i dlatego jesteśmy świadkami utraty naszej gospodarki, naszego bogactwa, naszego zdrowia…"- podsumowuje.

Poprawa jakości opieki zdrowotnej, a nie zabijanie ludzi

Wypowiedź Gatesa pochodzi z wystąpienia z lutego 2010 roku. Amerykański przedsiębiorca i filantrop wziął wtedy udział w konferencji TED i poruszał tematy związane z energią i klimatem. Mówił on o tym, że poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery związany jest z czterema czynnikami: wielkością populacji; średnią liczbą usług, z których korzysta jedna osoba; średnim zużyciem energii na jedną usługę oraz średnią emisją CO2 na jednostkę energii. Gates zażartował, że aby efektywnie zmniejszyć produkcję CO2, trzeba będzie jeden z tych czynników zbliżyć do zera - w domyśle chodziło o liczbę ludności. Następnie opisał każdy z nich. To właśnie wtedy padła wypowiedź użyta później w artykule i w nagłówku irlandzkiego tabloidu. Nie powiedział on jednak nic o zabijaniu ludzi szczepionkami (pogrubienie od redakcji).

Jak wskazuje AP Fact Check, Gates wielokrotnie tłumaczył już jak - wbrew intuicji - zmniejszenie liczby ludności może być efektem wzrostu poziomu opieki zdrowotnej. Twierdzi, że kraje, w których wskaźnik dzietności jest niższy, to także kraje, które mają niższy wskaźnik śmiertelności dzieci. Dochodzi on do konkluzji, że dzieje się tak, gdyż rodzice tych dzieci mają pewność, że ich potomkowie dożyje wieku dorosłego, więc oni sami nie decydują się na zakładanie wielodzietnej rodziny. Wypowiedź z 2010 roku często była wyciągana z kontekstu, by zasugerować, że Gates ma w planach zmniejszenie populacji przez zabijanie ludzi za pomocą szczepień.

To nie pierwszy raz, kiedy artykuł zdobywa popularność

Jak informuje dziennikarz Snopes, fotografia kobiety z gazetą był rozpowszechniany w mediach społecznościowych także w początkach pandemii COVID-19. Internauci twierdzili wówczas, że to zdjęcie stanowi potwierdzenie tezy o zaplanowaniu globalnej epidemii przez Gatesa. Pandemia rzekomo w jakiś sposób była też powiązana powiązania z atakami terrorystycznymi, które miały miejsce 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

Autorka/Autor:Zuzanna Karczewska

Źródło: Konnkret24