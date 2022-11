Polki w Wielkiej Brytanii "rodzą bez problemu i są w szczytach rankingów"? Sprawdzamy

Posłanka Magdalena Biejat przekonuje, że Polki nie chcą rodzić dzieci, bo "nie ma do tego warunków". Na dowód podaje Wielką Brytanię, gdzie jej zdaniem Polki "rodzą bez problemu i są w szczytach rankingów". Sprawdziliśmy, czy ma rację.

Oburzenie i falę komentarzy wywołały słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że nadmierne spożycie alkoholu jest jednym z powodów, dla których w Polsce rodzi się za mało dzieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym 5 listopada podczas spotkania z mieszkańcami Ełku. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Stary kawaler powiedział tyle, ile wie o kobietach" - komentowała 6 listopada w "Kawie na ławę" w TVN24 posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. "Nie ma dostępu do in vitro, nie ma dostępu do ginekologa. Jest ogromny problem z zajściem w ciążę, dlatego że państwo zapomniało o tych kobietach" - zaznaczyła. "Polki nie mogą rodzić w Polsce dzieci dlatego, że nie czują się tu bezpiecznie i nie odczuwają stabilności finansowej" - mówiła 7 listopada w Sejmie posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.