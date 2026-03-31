Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?

|
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie?
Wystrzał rakiet nad południowym Libanem widoczny z przygranicznego miasta Mardż Ujun
Źródło: Reuters
Po incydencie w Bazylice Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową internauci zaczęli rozpowszechniać film z rzekomego niedawnego ataku Izraela na chrześcijańskie sanktuarium w Libanie. Wyjaśniamy, jakie wydarzenie dokumentuje ten film.

Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła, by łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej ojciec Francesco Ielpo wzięli udział w mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Jako przyczynę podano względy bezpieczeństwa. Ta decyzja wywołała oburzenie w świecie chrześcijańskim. Włoski rząd uznał działanie policji za "obraźliwe", krytykę wyrazili m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Francji Emmanuel Macron. Prezydent Izraela Izaak Herzog w rozmowie telefonicznej z kardynałem Pizzaballą wyraził "wielki żal" z powodu "niefortunnego incydentu".

Ten "incydent" wywołał też falę oburzenia w mediach społecznościowych - w tym głosy o walce Izraela z chrześcijanami czy konkretnie z Kościołem katolickim. W sieci zaczął się rozchodzić przekaz, jakoby Izrael miał w ostatnich dniach zbombardować mauzoleum św. Piotra. "Izrael wysadził mauzoleum Szymona Piotra, apostoła Chrystusa, w wiosce Szama w południowym Libanie... 2000 lat historii... syjonizm jest śmiertelnym wrogiem chrześcijaństwa" - napisał 30 marca 2026 roku polski internauta na platformie X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego wpis wyświetlono niemal 80 tys. razy. Tego samego dnia inny użytkownik X zamieścił post: "Izrael zniszczył mauzoleum Szymona Piotra, apostoła Chrystusa, w wiosce Shama w południowym Libanie", po czym dodał: "Chrześcijanie świata, obudźcie się!!".

FAŁSZ
Internauci fałszywie sugerują, że po wydarzeniach z Niedzieli Palmowej Izrael zniszczył jeden z obiektów religijnych w Libanie
Źródło: x.com

W postach zamieszczono to samo nagranie. Najpierw w kadrze widzimy kilka poważnie uszkodzonych budynków - ściany są popękane, w wielu miejscach wręcz wyrwane, ziemia wokół zasypana jest gruzem i pyłem. Żółte kopuły na budynkach są zniszczone. W oczy rzuca się wysoka, kamienna wieża, która choć nadal stoi, ma wyraźne ślady zniszczeń. Obok leżą powyginane elementy konstrukcji, jakby coś z dużą siłą uderzyło w budynek. W drugiej części nagrania oglądamy wnętrze budowli, co jeszcze mocniej pokazuje skalę zniszczeń. Widać zawalone fragmenty stropów i ścian. Światło wpada do środka przez dziury w ścianach i sufitach.

Film krąży także w zagranicznej sieci. W postach internauci również piszą, że "terroryści IDF zniszczyli mauzoleum św. Piotra w Libanie". Jeden z takich wpisów wygenerował ponad 2 mln wyświetleń. Poprzez sposób opisywania tego filmu na kontach internauci rozumieli, że do ataku doszło w ostatnich dniach. "Żydzi bombardują Świątynie Zamykają drzwi Kościoła i Meczetu, ale dlaczego synagogi szatana są otwarte"; "Żydzi niszczą chrześcijańskie obiekty kultu religijnego!"; "Trudno nie być antysemitą po tym co robi Izrael" - komentują oburzeni użytkownicy, sądząc, że oglądają skutek niedawnej akcji Izraela.

Część jednak wątpi, a niektórzy pytają Groka (sztuczna inteligencja X), czy to prawda.

Do ataku doszło. Ale kiedy?

Krążący teraz w sieci film jest autentyczny - ale nie jest aktualny. Przedstawia ruiny religijnego obiektu w południowym Libanie, w wiosce Shamaa. Nie jest to jednak typowy kościół katolicki, tylko islamskie sanktuarium Szyitów oraz meczet w jednym. Według lokalnej tradycji szyickiej część sanktuarium to mauzoleum św. Piotra. Tymczasem Kościół katolicki uznaje, że apostoła jest w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Należy natomiast pamiętać, że nie każde mauzoleum jest miejscem pochówku i może być ono jedynie symbolicznym obiektem.

Wróćmy jednak do ataku na tę budowlę. Wystarczy sprawdzić za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dowolny kadr z krążącego wideo, by się przekonać, że pochodzi sprzed ponad roku. Sanktuarium w Libanie zostało uszkodzone 15 listopada 2024 roku - owszem, wskutek ataku Izraela. Stało się to w czasie trwającej niemal dwa miesiące inwazji Izraela na Liban i walk armii izraelskiej z Hezbollahem.

2 grudnia 2024 roku organizacja The Middle East Monitor (MEMO) zamieściła na swoim kanale na YouTube nagranie, na którym widzimy te same ujęcia, co publikowane teraz przez internautów. MEMO informowała, że to skutki ataku z 15 listopada, a nagranie wykonano 28 listopada. Jak podała MEMO, starożytne sanktuarium czczone było "zarówno przez społeczności chrześcijańskie, jak i szyickie w regionie".

"Izraelskie wojska podobno wykorzystały świątynię jako osłonę podczas wymiany ognia z siłami Hezbollahu 15 listopada. Następnie, wycofując się, zdetonowały ładunki wybuchowe wewnątrz starożytnego budynku" - czytamy w opisie nagrania.

Jak informował libański portal An-Nahar na początku stycznia 2026 roku, dzięki lokalnym inicjatywom mieszkańców regionu udało się odbudować to sanktuarium.

Prawdą jest więc, że to izraelskie wojsko zaatakowało ten religijny obiekt - lecz nie stało się to wskutek walk rozpoczętych 28 lutego 2026 roku atakiem sił USA i Izraela na Iran. Liban jest jednym z krajów zaangażowanych w konflikt na Bliskim Wschodzie i dochodzi tam do działań zbrojnych. Zniszczony obiekt religijny nie służył tylko chrześcijanom.

Źródło: Konkret24

Udostępnij:
Tagi:
LibanKonflikt na Bliskim WschodzieIzraelFake NewsManipulacja
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica