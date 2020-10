Amantadyna wyleczy COVID-19 w 48 godzin? Uwaga na podejrzaną kurację

Wyjaśnia, że główny lek, który stosuje - amantadyna - "nie jest wpisany w schematy leczenia COVID-19, choć jest lekiem znanym od około 30-40 lat i stosowanym w leczeniu innych chorób". Tłumaczy, że "potrzeba co najmniej 24 godzin, aby lek przeszedł w ilości wystarczającej do komórki i zmienił w niej środowisko pH z kwaśnego na zasadowe w lizosomach, co uniemożliwia wirusowi przekazanie RNA materiału genetycznego do dalszej jego repliki. Po 48 godzinach efekt hamowania jest tak wyraźny, że znikają objawy chorobowe przez brak oddziaływania wirusa na organizm. Po podawaniu dożylnym leku prawdopodobnie uda się skrócić ten okres. W zależności od stanu i przebiegu choroby zmniejszana jest dawka leku w celu utrzymania poziomu terapeutycznego przez 10-12 dni. Po tym czasie organizm jest w stanie wytworzyć swoją własną odporność przeciw COVID-19".

Nadzieje i wątpliwości internautów

Tekst lekarza z Przemyśla wywołał liczne reakcje internautów. Według narzędzia CrowdTangle artykuł był udostępniany przez ponad 100 stron i kont na Facebooku. Wpisy mogły dotrzeć w sumie do 1,3 mln użytkowników. 24 października Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, opublikował na swoim profilu na Facebooku post zachęcający do zapoznania się z propozycją kuracji COVID-19 podaną przez Włodzimierza Bodnara. Post ten udostępniło ponad 1 tys. użytkowników Facebooka.

W aktualizacji artykułu z 25 października lekarz podał, że stronę z jego artykułem odwiedziło 100 tys. osób. Internauci zostawili ponad 330 komentarzy. Niektórzy komentujący przekonywali, że przyjęli lek zgodnie z zaleceniami Bodnara i zauważyli u siebie zmniejszenie objawów SARS-CoV-2. Część chwaliła inicjatywę lekarza i zachęcała do popularyzowania artykułu w innych miejscach w sieci.

Jeszcze inni pytali, czy taką metodę stosują lekarze w innych częściach kraju, a także czy lek jest dostępny - niektórzy twierdzili, że brakuje go w aptece. Wielu prosiło o pomoc w leczeniu COVID-19 siebie i najbliższych. Kolejni opisywali, że lekarze, do których zgłosili się o przepisanie leku, nie zgadzali się na jego przepisanie na COVID-19 i dzielili się negatywnymi opiniami o amantadynie, które usłyszeli od znanych im lekarzy.

Nieliczni dopytywali, czy "ten eksperyment naukowy został zgłoszony do Komisji Bioetycznej i uzyskał jej aprobatę" oraz "czy wszyscy pacjenci podpisali pisemną zgodę na udział w eksperymencie".

Jeden z komentujących zauważył, że z "artykułu wynika, że ludzie chorzy na COVID-19 przyjmujący lek wyzdrowieli w pewnym przedziale czasu. Bez grupy kontrolnej, która przyjmowałaby placebo, nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, czy przyjmowanie leku w jakikolwiek sposób wpłynęło na poprawę stanu pacjenta albo skrócenie czasu, w którym nastąpiło wyzdrowienie. Niezależnie od leczenia większość chorych na COVID-19 zdrowieje i tak".

Zapytaliśmy ekspertów - wirusologa oraz dwóch lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z koronawirusem - o opinię na temat propozycji lekarza z Przemyśla.

"Amantadyna nie będzie działała na koronawirusy"

Artykuł lekarza z Przemyśla jest clickbajtem - ocenia dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Według standardów obowiązujących do września pacjent z podejrzeniem lub rozpoznanym COVID-19 powinien być przetransportowany do obserwacyjno-zakaźnego albo do szpitala jednoimiennego. Lekarz pracujący w NZOZ (niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej - red.), zgodnie z poprzednimi wytycznymi, nie powinien takiego pacjenta prowadzić, tylko odesłać go natychmiast do specjalisty chorób zakaźnych. W związku z tym wszystko to stawia te informacje (o rzekomo skutecznej kuracji lekarza z Przemyśla - red.) w bardzo dziwnym świetle - uważa doktor Dzieciątkowski.

- Załóżmy, że od września temu lekarzowi udało się prowadzić stu pacjentów w COVID-19, co byłoby też rzeczą dziwną - uważa ekspert. - Według nowych wytycznych jeśli lekarz opieki zdrowotnej potwierdził u pacjenta zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, to tego pacjenta kieruje się do izolacji, jeżeli jest słabo objawowy lub bezobjawowy, a jeśli w tym momencie pogarsza się jego stan zdrowia, wysyła się go na oddział obserwacyjno-zakaźny. Tam nie zajmuje się nim lekarz pediatra czy lekarz chorób płuc - zauważa.