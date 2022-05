Szef Pfizera mówił o "zmniejszeniu liczby osób na świecie o 50 procent"? Nie, cel koncernu jest inny

Podczas tegorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum, WEF) w szwajcarskim Davos założyciel i szef tej inicjatywy Klaus Schwab rozmawiał z Albertem Bourlą, prezesem Pfizera, koncernu farmaceutycznego produkującego m.in. szczepionki przeciwko COVID-19. Wyznawcy teorii spiskowych oskarżają obu o udział w tajnym, międzynarodowym spisku autorytarnych elit, które chcą rządzić światem. Częścią tego planu ma być depopulacja ludzkości, która jest rzekomo prowadzona właśnie przez szczepienia na COVID-19. To przekaz wciąż żywy i dyskutowany w mediach społecznościowych.

Dlatego 38-sekundowe wideo, które po spotkaniu Schwaba i Bourli pojawiło się w sieci, stało się szybko popularne wśród internautów, także polskojęzycznych. Widać na nim, jak podczas rozmowy szef Pfizera mówi: "W styczniu 2019 roku zebraliśmy się podczas pierwszego spotkania naszego zespołu w Kalifornii, by ustalić cele na następne pięć lat. Jednym z nich było to, by z końcem 2023 roku zmniejszyć liczbę osób na świecie o 50 procent. Myślę, że ten sen staje się teraz rzeczywistością". Następne ujęcie pokazuje, że widzowie na sali klaszczą.

Nagranie bardzo szeroko krąży w mediach społecznościowych. Możne je zobaczyć także na YouTube.